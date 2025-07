Apologia di terrorismo, arrestato 16enne a Milano

Propaganda e addestramento con finalità di terrorismo, aggravate dal mezzo telematico. È questo il reato per cui un ragazzo di 16 anni, di origini iraniane e residente in provincia di Milano, è stato arrestato dalla polizia. Al termine delle indagini, gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, che sui social pubblicava numerosi contenuti sugli attentati di matrice jihadista, sull'addestramento e l'incitamento al martirio.