Festa della donna: dieci motivi per festeggiarla

1 MAI IN SILENZIO – Quante sono le donne che nei secoli si sono distinte nella scienza, nell'arte e nella cultura? Spesso dimenticate dalla storia, il loro contributo rappresenta una lotta contro chi vorrebbe, ancora oggi, soffocare la voce femminile e mettere a tacere le donne. No, noi non stiamo zitte!



2 SPIRITO FEMMINILE – L'8 marzo è solo un giorno, ma la sfida è festeggiare… sempre! Cogli l'occasione per riunire le amiche più care e le donne positive che consideri un'ispirazione per la tua vita. Stare insieme e condividere esperienze di vita ci rende più forti.



3 IL FUTURO DELLE BAMBINE – In alcuni Paesi il diritto allo studio è ancora una battaglia da conquistare, soprattutto per le bambine, costrette a matrimoni forzati e all'impossibilità di avere un lavoro in grado di renderle autonome. L'8 marzo ricorda a tutte le donne, ovunque, che grazie a strumenti come internet, possiamo dare attenzione, voce e un pizzico del nostro tempo per fare la differenza.



4 IL TUO CORPO – Dedica questa giornata speciale al corpo: maltrattato da diete e giudizi taglienti, fin troppo spesso dimentichiamo quanto sia forte e in grado di sostenerci ogni giorno. Riscoprirsi donne attraverso l'avventura di un modo nuovo per conoscere se stesse e… amarsi.



5 DONNE FRA DONNE – Le barriere generazionali qualche volta creano un muro di dolorosa incomunicabilità fra madri e figlie. È il momento di riscoprirsi come donne, insieme. Una telefonata, un caffè, una cena insieme: è la giornata giusta per un invito speciale. E per chiedere a tua madre tutto ciò che non hai ancora avuto il coraggio di affrontare.



6 MADRE E NON SOLO – Essere madre non è solo un fatto biologico, o un dovere dettato da un orologio biologico impaziente. Dipende dall'amore che mandiamo in giro per il mondo, dalla luce con cui inondiamo e avvolgiamo gli altri, grandi e piccoli. Oggi fai qualcosa che ti renda veramente felice e condividi questa ondata di calore con chi ti circonda.



7 IL LAVORO – Per secoli alle donne è stato proibito di studiare, avere un lavoro, scegliere il proprio stile di vita. Quali sono le cose che ancora ti proibisci di fare? Secondo un'indagine statunitense le donne stanno occupando sempre più posizioni di prestigio, si impegnano più dei colleghi, eppure sono più stressate e vittime dell'ansia. È il momento di osare. Puoi farcela.



8 LE TUE ORIGINI – Conosci il volto e la storia delle tue nonne? Sfrutta questa data, speciale per il mondo femminile, per ascoltare le storie delle donne della tua famiglia. Raccogli foto, pensieri e dettagli. Confezionare un album da regalare a tutte sarà una celebrazione del passato e un modo per nutrire fiducia verso il futuro.



9 CONDIVI – Rivalità femminile? Dipende dal modo in cui gestisci le tue relazioni e… da come scegli le amicizie! Fatti una lista mentale delle donne davvero positive che conosci: è il momento giusto per invitarle a cena tutte insieme e renderle partecipi della tua vita, ogni giorno.



10 SOGNA – Sognare scalda il cuore e accende una giornata qualunque. Libera la mente, investi sulle tue potenzialità e anche quando le condizioni sono avverse ripeti a te stessa che sei ancora in piedi. L'8 marzo è il momento di celebrare la tua forza. Sorridi a te stessa, perché te lo meriti. Insieme a te, ogni giorno, ci sono milioni di donne che lottano, invisibili. La prossima volta che incontrerai il suo sguardo sorridi alla donna che ti sta accanto, perché è una guerriera come te.