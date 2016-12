Umore a terra? Le strategie anti-ansia per sorridere  

1 DOLCE TEPORE – Il calore ha effetti benefici sul corpo e sulla mente, perché aiuta a ridurre le tensioni muscolari e agisce sull'attività dei neurotrasmettitori, amplificando le sensazioni di benessere.



2 POTERE RIGENERANTE – Ti senti stanca e depressa? Preparati un bagno o tuffati nella doccia. L'acqua sveglia la mente, solletica i sensi e ha un effetto rigenerante.



3 FIORI DI LAVANDA – Versa sul palmo qualche goccia di olio essenziale di lavanda, poi strofina le mani per qualche secondo. Gira i palmi delle mani verso il viso e respira lentamente. La lavanda calma la mente e dona sollievo al mal di testa.



4 SCIOGLI LE TENSIONI – Quando siamo stressati accumuliamo tensioni a livello muscolare. Fai movimento oppure, se hai poco tempo, dedica qualche minuto allo stretching. Movimenti lenti e dolci ti aiuteranno a eliminare contratture e ritrovare il benessere.



5 URLA! – Un ottimo modo per non diventare schiavi delle proprie emozioni è avere il coraggio di liberarle. Urla, prendi a pugni un cuscino, piangi: trova il modo, tutto tuo, per far uscire ciò che senti. Ti sentirai più leggera e il malessere si allontanerà.



6 PIACERE DI PELLE – Molte delle tensioni si concentrano nell'area delle spalle con il rischio di peggiorare i dolori cervicali. Scegli un olio vegetale ricco di aromi (o aggiungi tu gli oli essenziali che ami) e regalati un massaggio al collo.



7 ECO TERAPIA – Secondo gli studi camminare all'aria aperta abbassa i livelli di stress e ansia, soprattutto quando scegliamo un luogo ricco di verde. Il contatto con la natura combatte il malumore e ci rende più felici.



8 RESPIRA – Concentrati sull'aria che entra e esce dal tuo corpo. Immagina che l'ossigeno riempia di luce e pace ogni cellula. Bastano pochi respiri, profondi e eseguiti con lentezza, per ritrovare una sensazione di calma.



9 AROMATERAPIA – Tieni in borsa un flaconcino di oli essenziali: nei momenti di crisi apri e… annusa! Consigliata lavanda, ylan ylang (altamente rilassante), mandarino, arancio e limone che secondo gli studi svegliano la mente e favoriscono il buon umore.



10 SORSI BENEFICI – Secondo gli studi il tè verde ha effetti calmanti. Inoltre, questo rito antico ti aiuterà a fermarti e concederti una pausa rilassante. In alternativa prova melissa, fiori d'arancio, lavanda e camomilla, benefica per il sistema nervoso, ma anche come dolce impacco per gli occhi.