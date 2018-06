Oroscopo: la Sinastria e i segreti dell’affinità di coppia

Cos’è la Sinastria? - È l’unione di due grafici natali, attraverso cui si studia l’interazione, all’interno di un unico Cerchio dello Zodiaco, dei Pianeti e delle Case Astrologiche di entrambi i partner. La Sinastria non ci rivela la durata di una relazione, ma la sua qualità; mette in luce i punti più forti o più deboli e aiuta a comprendere in che modo si può lavorare per evolvere insieme come coppia.



Tra i tanti fattori da tenere in considerazione in una Sinastria, ne prendiamo in considerazione alcuni tra i più importanti.



Il Sole e la Luna di lui in relazione al Tema Natale di lei e viceversa: il Sole rappresenta la nostra essenza e la Luna il mondo delle nostre emozioni. È importante che questi due Astri si trovino a loro agio nel Tema Natale del partner. Spesso si formano aspetti armonici tra il Sole di uno e la Luna dell’altro, oppure tra le due Lune (e in questo caso i due partner vivono le emozioni in modo analogo e si crea tra loro una fortissima intimità).



I Pianeti di lui si trovano nella quinta o nella settima casa astrologica di lei e viceversa: la quinta casa è la casa dell’amore, della creatività, dei figli e del sesso. Quando i Pianeti di lui occupano la quinta casa di lei, potrebbe significare che tra i due c’è un forte feeling sessuale, oppure che la relazione potrebbe crescere con l’arrivo di un figlio. La settima casa è quella delle unioni, dei contratti e dei matrimoni. È quindi facile intuire che quando i Pianeti di uno si trovano nella settima casa dell’altro, ci siano buone probabilità che il legame sia solido. È importante valutare quali siano i Pianeti in questione (Saturno, ad esempio, potrebbe indicare un rapporto duraturo; Urano invece un rapporto imprevedibile, breve ma intenso).



L’aspetto che si crea tra Venere di lei e Marte di lui e viceversa: Venere rappresenta il modo di amare dei due partner e può essere considerata la forza passiva, che seduce. Marte è invece la forza attiva, la conquista, l’azione necessaria per dare il via alla relazione. Quando Venere e Marte sono in buon aspetto, l’attrazione sessuale è forte e la coppia trova facilmente anche un buon equilibrio sentimentale. Un aspetto negativo tra Venere di lei e Marte di lui potrebbe indicare la mancanza di attrazione fisica (nel caso dell’opposizione, l’attrazione è molto forte, ma non è detto che siano presenti il sentimento e l’emozione).