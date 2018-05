Astrologia: gli influssi di Marte nell'Oroscopo

Marte, il Pianeta rosso, simboleggia l’energia e la forza fisica dell’individuo e la sua posizione nel Tema Natale spesso indica anche eventuali debolezze fisiche o di salute. È il Pianeta dell’audacia e dell’intraprendenza: Marte è sinonimo di azione, tratto fondamentale per esprimere al massimo le sue energie che, se represse, potrebbero fare grandi danni nel mondo interiore dell’individuo. Per incanalarle nel modo più corretto è necessario intensificare l’attività fisica, lo sport e il sesso (vissuto nella sua forma più istintiva e focosa). Marte trasmette calore e rende l’individuo da esso rappresentato forte e passionale.



Una delle simbologie legate a Marte è anche quella della guerra. Marte infatti scatena liti e conflitti in cui lo scontro diventa inevitabile. L’aggressività di Marte è legata alla natura più istintiva dell’individuo, che tende ad attaccare tutto ciò che ritiene possa essere un pericolo per la sua vita.



Un’altra delle caratteristiche che dona Marte è la capacità di non arrendersi e di andare avanti in mezzo alle difficoltà, superando ostacoli che potrebbero costituire un limite per chi non conosce le energie marziane. È anche simbolo del maschio, inteso proprio come “macho” e quindi simbolo di virilità in un Tema Natale maschile. In un Tema Natale femminile invece rappresenta il proprio ideale di uomo oppure, se molto forte, indica una donna mascolina o con un carattere forte e dai tratti maschili.



Il domicilio di Marte è nel Segno dell’Ariete, che esprime al meglio la sua focosità e la sua prontezza all’azione. Il colore rosso, tanto caro all’Ariete, è collegabile a Marte.



La sua esaltazione è nel Segno del Capricorno. Il Capricorno infatti, quando si trova in pericolo, mostra una forza e una durezza in cui Marte si trova a proprio agio. Marte in Capricorno indica anche il soldato che combatte o il lottatore.



L’esilio è nel Segno della Bilancia. La Bilancia infatti evita lo scontro con tutte le sue forze e Marte in questo Segno acquisisce una diplomazia e una gentilezza che non fanno parte della sua natura.



La sua caduta è nel Segno del Cancro. Il mondo del Cancro è troppo emotivo e l’energia di Marte qui si può trasformare in una grande frustrazione interiore.