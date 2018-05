Astrologia: il ruolo del Discendente

Che cos’è il Discendente e come si calcola – Il Discendente è legato al nostro Ascendente. Per calcolare quest’ultimo, in base al proprio giorno, mese, anno, ora e località di nascita, abbiamo suddiviso il Cerchio dello Zodiaco in dodici parti, che sono le 12 Case Zodiacali. Il punto in cui inizia la Settima Casa, che è perfettamente opposta alla Prima, in cui si trova l’Ascendente, si chiama Discendente e rappresenta la nostra personalità messa a confronto con le persone con cui ci relazioniamo nella nostra vita. Per esempio, chi nasce con il Discendente Bilancia, sarà più pacifico e tollerante con gli altri rispetto a chi nasce con il Discendente in Scorpione, che però sarà più profondo.



Per sapere in quale Segno Zodiacale si trova il Discendente, ci basta sapere che si trova nel Segno diametralmente opposto all’Ascendente.



Ascendente Ariete - Discendente Bilancia

Ascendente Toro - Discendente Scorpione

Ascendente Gemelli - Discendente Sagittario

Ascendente Cancro - Discendente Capricorno

Ascendente Leone - Discendente Acquario

Ascendente Vergine - Discendente Pesci

Ascendente Bilancia - Discendente Ariete

Ascendente Scorpione - Discendente Toro

Ascendente Sagittario - Discendente Gemelli

Ascendente Capricorno - Discendente Cancro

Ascendente Acquario - Discendente Leone

Ascendente Pesci - Discendente Vergine



In che modo il Discendente influenza le nostre relazioni con gli altri - Quando un Pianeta transita nel punto esatto del nostro Discendente, potrebbero verificarsi degli eventi importanti che riguardano le nostre relazioni, il nostro matrimonio o le nostre società. Questi eventi potrebbero manifestarsi per l’intero transito del Pianeta in esempio nella nostra settima Casa Astrologica.

Spesso, nelle nostre relazioni, ci ritroviamo ad avere a che fare con persone che, al momento della loro nascita, avevano il Sole o la Luna o Venere o altri Pianeti in un punto della nostra settima Casa Astrologica. Per esempio, un individuo con il Discendente in Leone potrebbe avere spesso avere a che fare, sia nelle relazioni sentimentali sia in eventuali contesti lavorativi, con individui del Leone o con forti valori leonini (oppure con individui della Vergine, se la settima casa coinvolge anche il Segno della Vergine, che è il successivo al Leone).