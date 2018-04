Astrologia: il ruolo del Sole

Sin dall’antichità, tutte le civiltà hanno avuto una divinità solare: il Sole infatti ci dà la vita ed è simbolo di vitalità, forza, gioia ed energia. Anche se in Astrologia viene chiamato Pianeta, il Sole è una Stella, ed è l’astro attorno a cui ruota la Terra, dove l’uomo vive. Il calore e la luce sono due elementi primari che ci consentono di capire quanto possa essere rilevante il Sole per la nostra vita. È intorno a lui che ruotano tutti i Pianeti del Sistema Solare.



Nella stesura del proprio Tema Natale, in Astrologia, il Sole occupa un determinato punto della Ruota dello Zodiaco e si trova quindi in un determinato Segno Zodiacale - che rappresenta le qualità che contraddistinguono l’individuo - e in una determinata Casa Astrologica - che rappresenta il settore in cui l’individuo manifesta le sue qualità.



Il Sole ci dice chi siamo, che opinione abbiamo della nostra persona, in che modo diamo luce a noi stessi in mezzo agli altri, quanto siamo egocentrici, in che modo possiamo brillare di più e in che modo manifestiamo la nostra creatività, intesa anche come amore e sesso.



In Astrologia ogni Pianeta esprime al meglio le sue energie in un determinato Segno Zodiacale (ma possono essercene anche due) e si dice che questo sia il suo domicilio. Nel Segno opposto al domicilio c’è l’esilio: qui è come se il Pianeta perdesse forza e non riuscissero a emergere le sue caratteristiche principali. C’è poi un Segno in cui le energie vengono esaltate al massimo, l’esaltazione del Pianeta. Nel Segno opposto all’esaltazione c’è la caduta, dove il Pianeta si manifesta nei suoi aspetti più negativi.



Il domicilio del Sole in Astrologia è nel Segno del Leone, segno in cui si esprime con generosità, magnanimità e bontà d’animo. È per questo che si dice che il Sole governa il Segno del Leone. Chi nasce col Sole in Leone ama mettersi in mostra e avere tante persone che gli ruotano intorno.



L’esaltazione del Sole invece è nel Segno dell’Ariete e infatti in questo Segno viene esaltato l’Io dell’individuo, che ha sempre una grande opinione di se stesso. Qui il Sole esprime al massimo le sue energie.



L’esilio del Sole è nel Segno dell’Acquario. Qui il Sole non riesce ad esprimersi come vorrebbe e le attenzioni vengono spostate dall’Ego verso la collettività.



La caduta del Sole è nel Segno della Bilancia. È per questo che i nativi della Bilancia sono costantemente alla ricerca di qualcuno con cui condividere ogni esperienza della propria: scoprono il proprio Io attraverso l’altro.