Oroscopo: i 12 Segni e la loro anima gemella

ARIETE - La tua anima gemella appartiene al Segno dei Gemelli. Per una persona che come te, che ama le sfide e le avventure, è molto stimolante avere al proprio fianco una persona camaleontica e imprevedibile come il Gemelli. La sua curiosità e la tua passione formano insieme un mix esplosivo, del quale nessuno dei due riesce a fare a meno. Il Gemelli riesce a tenerti testa e tu riesci a non farlo annoiare con continui colpi di scena che colorano le giornate di amore e felicità. Il sesso è dinamico!



TORO - La tua anima gemella appartiene al Segno del Cancro. Entrambi date un grande valore alla famiglia e prediligete uno stile di vita confortevole e agiato. Il Cancro sa rispettare i tuoi tempi e al tuo fianco si sente al sicuro e protetto, trovando finalmente il suo equilibrio emotivo. Tu invece trovi nel Cancro tutta la tenerezza e il calore che sono necessari per tener vivo il fuoco della passione. Sotto le lenzuola non conoscete limiti ed entrambi mettete da parte ogni piccola forma di pigrizia.



GEMELLI - La tua anima gemella appartiene al Segno della Bilancia. Siete entrambi Segni d’Aria e condividete una visione molto leggera dell’amore, in ogni sua sfaccettatura. Il Bilancia riesce ad essere accomodante anche di fronte ad alcuni tuoi modi di fare dispotici. Oltre ad una forte attrazione fisica, vi unisce anche una fantastica intesa mentale che favorisce il dialogo e vi consente di fare a meno di raccontarvi le solite bugie a fin di bene. A entrambi piace chiacchierare anche sotto le lenzuola.



CANCRO - La tua anima gemella appartiene al Segno della Vergine. Siete persone molto diverse: tu ami le coccole, il Vergine invece fa molta fatica a manifestare affetto e tenerezza. Vi compensate insieme. Tu, con molta pazienza, addolcisci il Vergine e tiri fuori il suo lato più dolce e tenero. Il Vergine invece ti dà tutte le certezze che desideri e tiene a freno ogni tuo dubbio e preoccupazione. Potreste creare delle piccole e romantiche abitudini che rendono la vostra coppia unica e inimitabile.



LEONE - La tua anima gemella appartiene al Segno dell’Ariete. Tu hai bisogno di avere al tuo fianco una persona esplosiva, esuberante ed entusiasta proprio come te. Nell’Ariete trovi tutto il fuoco di cui hai bisogno per sentir ardere in te la passione. L’attrazione fisica tra voi supera ogni limite, ma non è soltanto quella a rendere solido il rapporto. L’Ariete apprezza la tua onestà, la tua sincerità e la tua schiettezza. Entrambi affrontate ogni problema di petto. Siete una coppia molto generosa.



VERGINE - La tua anima gemella appartiene al Segno del Capricorno. Quello che vi unisce è il vostro elemento: la Terra. Entrambi desiderate una relazione seria, stabile e duratura nel tempo. Per farla durare siete disposti a grandi sacrifici. Il Capricorno ama il tuo senso pratico e tu ami la sua capacità organizzativa nella vita quotidiana. Nella gestione del denaro non potreste desiderare persona migliore al proprio fianco. Nella sfera sessuale, dopo un po’ di tempo, potete raggiungere una buona complicità.



BILANCIA - La tua anima gemella appartiene al Segno del Sagittario. Tu hai un lato intellettuale molto spiccati e staresti ore ed ore ad ascoltare il Sagittario che parla e ti racconta con entusiasmo tanti piccoli aneddoti della sua vita. Il Sagittario adora il tuo gusto estetico e si sente lusingato dai tuoi complimenti e dalle tue gentilezze. Per entrambi è fondamentale vivere serenamente, senza inutili liti, in un clima di pace e buonumore. La vita sessuale tra voi può essere molto divertente e originale.



SCORPIONE - La tua anima gemella appartiene al Segno del Leone. Avete personalità totalmente diverse ed è proprio questo che attira l’uno tra le braccia dell’altro. Al Leone piace lottare per ciò che desidera e a te piacciono le situazioni complicate. Il Leone vuole vivere tutto alla luce del sole e tu riesci a tenere a freno il suo egocentrismo. Tu ami stare all’ombra e il Leone ti fa sentire speciale anche rinunciando a una piccola parte della tua tenebrosità. La vita sessuale tra voi è sempre incandescente.



SAGITTARIO - La tua anima gemella appartiene al Segno del Toro. Nonostante tra voi ci siano tante differenze, insieme riuscite a dare il massimo e a godere pienamente dei piaceri della vita. Siete entrambi molto passionali. Tu adori la natura godereccia del Toro e, dal punto di vista sessuale, non potresti desiderare partner migliore al tuo fianco. Il Toro ama il tuo stile di vita agiato e confortevole: da te si lascia sorprendere e, in nome del vostro amore, è disposto a mettere da parte la sua pigrizia.



CAPRICORNO - La tua anima gemella appartiene al Segno dei Pesci. Per una persona corazzata come te infatti ci vuole un Segno capace di risvegliare le emozioni più dormienti, con dolcezza e sensibilità. Il Pesci, a differenza tua, è molto empatico e riesce a comprendere quello che provi anche senza bisogno di tante parole, liberandoti da questo grande peso. Tu invece puoi insegnare al Pesci a dare una forma concreta ai suoi sogni, soprattutto se questi sogni riguardano te. Il sesso tra voi può essere magico.



ACQUARIO - La tua anima gemella appartiene al Segno dell’Acquario. Soltanto una persona del tuo stesso Segno è in grado di capire tutto quello che ti passa per la mente e tutte le emozioni che provi. Spesso condividete interessi e passioni. Entrambi sapete di saper stare bene anche da soli e quello che vi unisce all’altro non è mai un bisogno, ma un vero sentimento, che nasce dal cuore. Nelle vostre stranezze, vi amate e vi rispettate rendendo ogni giornata unica e memorabile. Nel sesso non avete tabù.



PESCI - La tua anima gemella appartiene al Segno dello Scorpione. La vostra unione è una delle più romantiche dello Zodiaco. Entrambi siete romantici, affettuosi, premurosi e gelosi. Spesso vi piace anche instaurare un rapporto simbiotico. Lo Scorpione ama la tua sensibilità e ti fa sentire incredibilmente sexy. Tu non riusciresti mai a fare a meno delle dolci coccole dello Scorpione, soprattutto quando cerca di farsi perdonare per i suoi modi di fare talvolta scorbutici. Il sesso tra voi è sublime!