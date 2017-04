Lo Zodiaco ci rivela i segreti dell’innamoramento

ARIETE - Il tuo elemento è il fuoco: sei estremamente focosa e passionale e a volte rischi di scambiare un’infatuazione per un innamoramento. Lo si riconosce dal fatto che le infatuazioni durano quanto un fuoco di paglia. Sei intraprendente e ti piace organizzare sempre qualcosa di nuovo da fare col fortunatissimo partner. Hai forte istinto protettivo. Ti doni a lui completamente e sei molto generosa anche sessualmente. Ma la cosa più bella è che, quando ti innamori per davvero, sai essere persino fedele!



TORO - Per farti innamorare ci vuole un lunghissimo tempo, che solo un partner molto paziente o molto innamorato può sopportare. Ma una volta che ti si accende il fuoco dell’amore, spegnerlo è impossibile (o quasi). Ti innamori molto raramente e, quando lo fai, può essere per sempre. Dopo la conquista, diventi ancor più gelosa e possessiva e tendi a monitorare il partner su tutti i social network a cui è iscritto. Per te il sesso ha grande importanza in un rapporto e, se sei innamorata, perdi ogni tabù.



GEMELLI - Non sei una persona stabile e, anche nelle storie d’amore, tendi a passare da una all’altra con estrema facilità e leggerezza. Perciò spesso ti può capitare di dire “ti amo” senza crederci fino in fondo, e solo perché le circostanze lo richiedono. Ti piace scherzare con l’innamoramento e rischi di non accorgertene, anche quando sei innamorata sul serio. Se ti innamori diventi gelosissima e ti aggrappi al partner come tuo unico punto di riferimento. Tuttavia non smetti di flirtare con gli altri.



CANCRO - Hai bisogno di innamorarti costantemente perché altrimenti entri in crisi totale. A te basterebbe un unico amore per tutta la vita ma, appena una storia si conclude, vai alla ricerca di un nuovo partner a cui donare il tuo amore e con cui provare a metter su famiglia. Sei molto comprensiva ma, anche da innamorata, il tuo umore è instabile e ti perdi smesso in inutili lamentele. È importante per te avere conferma che anche il partner ti ami e pretendi molto presto di conoscere tutti i suoi parenti.



LEONE - Sei estremamente calorosa e quando ti innamori sei pronta a fare di tutto per il tuo partner. Non ti accontenti facilmente e sei disposta ad aspettare prima di incontrare la “preda” giusta. Riempi il partner di regali, come simbolo del tuo amore, e cerchi di portarlo in giro con te per mostrare il vostro amore in pubblico. Ti senti più tranquilla nel segnare da subito il territorio e diventi feroce se qualcuna osa invaderlo. Vuoi vivere alla luce del sole: le storie clandestine non fanno per te.



VERGINE - Solo un grandissimo amore può essere in grado di addolcirti e di renderti meno puntigliosa. Quando ti innamori, soprattutto all’inizio, diventi molto tollerante, premurosa e ti prendi cura del tuo partner con estrema dedizione. Terminata la fase iniziale dell’innamoramento, però, ritorni ad essere una donna-sergente e tenti di imporre le tue regole e le tue abitudini. Riesci comunque a farti rispettare e, se anche il tuo partner è veramente innamorato, difficilmente riuscirà a separarsi da te.



BILANCIA - Stare in coppia non significa sempre essere innamorati e tu ne sei la prova vivente. Non ti piace stare sola e sei disposta ad accontentarti temporaneamente di partner che ti soddisfano solo parzialmente. È difficile farti innamorare perché sei molto critica e severa. Quando ti innamori, lo si evince dal fatto che diventi pronta a rinunciare alla fila di corteggiatori che ti inseguono da una vita e ti predisponi anche a cedere di fronte a tutte (o quasi) le richieste del partner, anche sessuali.



SCORPIONE - Per te non esistono le mezze misure: o ti si ama o ti si odia e viceversa. È facile distinguere le storie in cui ti senti innamorata da quelle in cui si tratta soltanto di attrazione fisica: lo si riconosce dalla fiducia che riponi nei confronti del partner. Sei estremamente diffidente e, se non ti innamori, non sveli assolutamente nulla della tua vita privata al partner, a costo di mentire. Se sei innamorata, dai completa fiducia, ma pretendi completa sincerità. In cambio offri tutta te stessa!



SAGITTARIO - Sei un vulcano di energia! Non ti innamori facilmente e solitamente tieni ben distinte le storie che “vanno bene” per il sesso da quelle che “vanno bene” per costruire un futuro insieme. Quand’è che ti innamori allora? Quando cessi di fare questa ridicola distinzione e incontri finalmente una persona in grado di incarnare alla perfezione entrambi i ruoli descritti. Sei una compagna molto presente, affettuosa e passionale. Tuttavia, la fedeltà riesci a garantirla a stento persino da innamorata.



CAPRICORNO - Appartieni forse al Segno che si innamora con più difficoltà di tutti. E non è questione di tempo o di lunghe attese: con te bisogna puntare sul calore e sulla passione. Soltanto un partner estremamente caloroso e tenace riesce infatti a farti sciogliere e a far crollare quello scudo che indossi per separare il mondo delle tue emozioni dal mondo reale. Quando ti innamori hai un’espressione del viso più dolce, meno severa. Anche se a parole non manifesti il tuo amore, lo fai con azioni concrete.



ACQUARIO - Che cosa significa essere innamorati? Spesso te lo domandi, ma riesci a darti soltanto risposte astratte. Fai estremamente fatica a comprendere quello che provi per il tuo partner. Il mondo delle tue emozioni è criptato e riuscire ad accedervi può essere considerato un vero miracolo. Cosa accade quando ti innamori? Ti ritrovi magicamente fidanzata ufficialmente o addirittura con l’anello al dito. Sparisce persino la paura di perdere la libertà perché comprendi che non dipende dalle tue relazioni!



PESCI - Occhi a cuore e farfalle nello stomaco: ecco i tuoi classici sintomi di innamoramento. Ti innamori molto facilmente e ti disinnamori difficilmente, quindi a volte continui a rimanere innamorata di partner con cui sei stata molti anni prima e con cui non hai più rapporti. Questo è pericoloso perché può farti vivere più nel tuo romantico mondo immaginario che nella realtà. Una donna pesci innamorata è quasi una benedizione: ti doni al tuo compagno con generosità, bontà, passione, amore e dedizione!