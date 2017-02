Le stelle nel cuore: gli amori virtuali dei 12 segni zodiacali

Qualcuno avrà poi già sperimentato i colloqui di lavoro via Skype! Per alcuni è divertente perché ci si può vestire eleganti solo a metà, il mezzo busto insomma. Per la salute poi c’è Google: viene consultato più dei medici, quelli veri, che hanno studiato 10 anni per laurearsi. Ci sono pure i siti che interpretano il Tema Natale, cioè l’oroscopo personalizzato che tiene conto anche dell’ora e del luogo di nascita. Ma un oroscopo interpretato da un computer sarà attendibile come quello interpretato da un astrologo esperto? Il mondo virtuale ha sicuramente i suoi vantaggi, ma va “usato” con cautela. E l’amore che ruolo ha in questo mondo virtuale? Possono essere virtualizzati anche i sentimenti?



Tra Tinder, Badoo, Meetic, Once (una delle ultime uscite) e tante altre, per fare un nuovo incontro sono sufficienti pochi click. Facile, no? Presentarsi ad una ragazza al bancone del bar è fuori moda ormai. Sulle chat si può scegliere se presentarsi con il proprio nome o con un nickname. Si può scegliere di utilizzare come immagine un avatar o una propria foto, o magari una foto di 10 anni prima per sembrare più appetibile ma restare a posto con la propria coscienza. E così ci si inizia a conoscere virtualmente. Non sempre però ci si incontra anche nella realtà, nella realtà non si può mentire e chi ha mentito troppo scappa prima del passo finale/reale.



Qualche volta invece ci si incontra per davvero. Qualche volta si resta delusi e non scocca la scintilla dell’attrazione. Qualche volta infine ci si piace anche nella vita “vera” e la storia va avanti. Tutto dipende da come ci si presenta, dalla propria personalità, da quello che si cerca e da quello che il destino (nelle vesti dell’applicazione giusta) fa trovare.

Scopriamo insieme come si comportano i 12 Segni Zodiacali di fronte agli Amori Virtuali!



ARIETE - Non siete grandissimi amanti dei social network e, soprattutto, non avete la pazienza di scaricare applicazioni o inserire i vostri dati per poter far buon uso di una chat! Voi amate gli incontri più semplici e spontanei, al bar o in palestra. Non siete timidi e non avete bisogno di nascondervi dietro un’identità virtuale. Una chattata per voi può essere come l’avventura di una sera! Non contattereste mai una persona che ha come immagine un paesaggio o come nickname un nome che non dareste nemmeno al vostro gatto. Nei rari casi in cui qualcuno vi colpisca, dopo poche domande in chat, andate dritti al sodo e proponete di incontrarvi. Scoprirete tutto dal vivo!



TORO - Considerati i vostri tempi, dopo due mesi che vi siete iscritti su una chat potreste iniziare a scrivere “ciao” a qualcuno che vi ha colpito per il sorriso o per le labbra a forma di cuore. Dopo 4 mesi potreste addirittura chiedere alla persona in questione (se non si è già cancellata dalla chat) quanti anni ha. Non prendete in seria considerazione una conoscenza di questo tipo. Se siete impegnati il discorso cambia, perché in chat potete scambiarvi messaggini e foto piccanti con qualcuno, restando in pace con la vostra coscienza di partner fedeli. E poi non riuscite proprio a comprendere il senso delle emoticon: i baci voi li volete gustare dal vivo!



GEMELLI - Siete i figli di Mercurio, il messaggero degli dei, e tutto ciò che è virtuale vi attira come una calamita. Le chat sono il posto più adatto per indossare le vostre molteplici maschere. E così iniziate per gioco, mentite spudoratamente sulla vostra età, inventate episodi di vita mai accaduti e, dopo aver conquistato la vostra preda, acciecati dalla curiosità, proponete di incontrarvi. Come andranno a finire le vostre storie virtuali? Nello stesso modo di quelle reali: o vi innamorerete perdutamente di chi vi saprà tener testa anche dal vivo o, dopo qualche promessa innocente, sparirete (bloccando naturalmente i poveri sfortunati su tutti i social network)!



CANCRO - Gli amori virtuali non sono proprio quello che desiderereste di più per voi però, pur di sentirvi un po’ coccolati, siete aperti anche a questo tipo di incontri. La comodità che vi offrono è di poter passare le ore a chattare dal divano, con addosso il vostro pigiama preferito e la vaschetta di gelato in mano. Nella comunicazione siete dolci e fate uso&abuso di emoticon che vi riportano ad un’età mentale di 4/5 anni circa. Il vero problema è che voi, nella vita reale, siete attratti da persone che non usano i social network! Una persona normale, dopo che inviate 50 cuoricini, vi blocca. Il rischio di delusione per voi è alto e l’emoticon che piange è bruttina.



LEONE - Le relazioni virtuali non vi piacciono. Voi avete bisogno del contatto fisico, carnale. Però ogni tanto il vostro ego vi chiede nuove modalità di espressione: e allora le chat vanno benissimo per accontentarlo! Siete i re e le regine delle foto-profilo. La vostra foto deve essere rigorosamente sexy, accattivante e mostrarvi in tutto il vostro splendore. Peccato che in alcune di queste foto non vi riconosca nemmeno vostra madre! Un’altra cosa a cui non potete rinunciare è la vostra descrizione: un’autocelebrazione dei vostri meriti. In pratica voi in chat non avete difetti. Se qualcuno propone di incontrarvi, accettate senza paranoie. Fuochi di paglia virtuali!



VERGINE - Per voi che in fondo siete timidi, le chat possono essere un’ancora di salvezza. Non siete mai troppo espliciti nelle vostre conversazioni. Uno dei vostri metri di valutazione è la grammatica: volete che sia impeccabile, come la vostra. Anche se virtuale, la chat è uno dei pochi posti in cui riuscite a buttar giù qualche barriera e a parlare di voi. Delle vostre emozioni invece non parlate nemmeno lì. E questo è un bene perché i vostri amori virtuali non si faranno false aspettative e rimarranno invece sorpresi da quanto riuscirete a essere brillanti e interessanti anche dal vivo. Un consiglio: allenatevi per non diventare paonazzi al primo incontro dal vivo!



BILANCIA - Siete tra i frequentatori più assidui delle chat di incontri. Siete gentili, galanti, dalle foto traspare il vostro buon gusto. La monogamia virtuale non fa per voi: avete bisogno di avere una rosa di almeno 5 pretendenti virtuali. E quando incontrate il numero 1, rigorosamente a cena fuori nel locale più fashion del momento, con molta nonchalance giocherellate col cellulare e organizzate l’uscita col numero 2. Gli amori virtuali per voi sono sinonimo di leggerezza. Siete generosi coi complimenti e non volete complicazioni. Non avete nemmeno problemi a proporre una storia di solo sesso. Ricordatevi però che sulle prestazioni sessuali dal vivo non si può mentire!



SCORPIONE - Scoprire chi si nasconde dietro l’account di una chat per voi può essere molto intrigante. La vostra diffidenza vi spinge inizialmente a mentire sulla vostra identità, che svelerete solo dopo che l’altro ha conquistato la vostra fiducia. Vi fidate molto del vostro intuito. Prima di accettare la proposta di un incontro, tempesterete i vostri amori virtuali di domande intime e personali. E li accuserete di essere invadenti e inopportuni se oseranno rigirarvi le stesse domande. Pretendete sincerità assoluta e indagherete a lungo per accertarvi che sia così. Riuscite a creare una sorta di dipendenza e a rendere morbosi persino gli amori virtuali! Meglio evitare.



SAGITTARIO - Vi piace fare nuove conoscenze in chat, ma non lo dite per paura del giudizio dei vostri amici snob. Siete anche tra i migliori chattatori dello zodiaco: sinceri, simpatici, espansivi, divertenti. Siete logorroici (anche in chat!) ma solitamente è un difetto che vi viene perdonato. Se siete in coppia, riuscite a gestire con grande maestria i vostri incontri clandestini, ma la loro durata sarà limitata. Le suppliche non serviranno. Siete sempre disponibili e aperti all’incontro dal vivo. Siete passionali e non disdegnate il sesso al primo incontro, ma se ne vale la pena sapete aspettare e portare avanti una conoscenza più seria e profonda. Beati netfriends!



CAPRICORNO - A voi piacciono i corteggiamenti all’antica. Ma, se ci pensate bene, un tempo ci si spediva lettere e ci si mandava foto senza conoscersi. Oggi si fa più o meno la stessa cosa, però con mezzi di trasporto più rapidi e virtuali! Impostata in questo modo, la chat è fattibile pure per voi. Ovviamente anche negli incontri virtuali avete le vostre ferree regole da rispettare, che variano dal richiedere la fotocopia della carta d’identità al non voler parlare di sesso prima di vedersi dal vivo. Siete fatti così! La vostra glacialità non è il massimo per convincere una persona ad incontrarvi ma, superato questo scoglio, il destino vi potrebbe stupire col lieto fine.



ACQUARIO - Siete iscritti in tutti i social network. Per voi incontrare una persona su Tinder è come conoscerla in un locale. Non fate distinzione. Per attirare la vostra attenzione, vi deve incuriosire con qualcosa di originale: una foto dell’universo, una frase motivazionale, un discorso sulla pace nel mondo o sugli extraterrestri. Non avete tabù. Non sempre siete interessati a proseguire la conoscenza nel mondo “reale” ma, onde evitare che l’altro ci rimanga male, sparite oppure inventate qualcosa che possa farlo allontanare spontaneamente. Se decidete di incontrare qualcuno è perché c’è un vero interesse. Anche nel mondo virtuale fate confusione tra amicizia e amore!



PESCI - Se vi iscrivete su qualche chat è perché ve lo ha consigliato un amico dopo aver sentito le vostre lamentele sul vostro essere ancora single. Non siete pratici con la tecnologia. Non vi sono ben chiare le dinamiche delle chat di incontri e avete la tendenza a credere a tutto quello che vi scrivono. I vostri modi di fare sono virtualmente molto sensuali e attirano a voi numerosi pretendenti. Le foto dei vostri bei piedini saranno l’argomento preferito dei vostri interlocutori maliziosi. Voi in questi siti o queste chat cercate l’anima gemella, ma con la vostra ingenuità correte il rischio di incontrare chi ve lo fa credere… ma solo per una sera. Prudenza!