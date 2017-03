Oroscopo: dimmi di che segno sei e ti dirò come fare conquiste

ARIETE - Sono i pionieri dello Zodiaco e sia gli uomini che le donne del Segno amano andare a caccia di cuori da far innamorare!

Se vuoi conquistare un uomo ARIETE - E’ lui il macho conquistatore e non ama le prede facili. Gioca pure a fare la preziosa, ma fagli capire di essere interessata a lui. Lanciagli una sfida, anche solo con lo sguardo. Non gradisce parlare d’amore e preferisce passare subito ai fatti.

Se vuoi conquistare una donna ARIETE - Hai a che fare con una donna forte e devi partire con la consapevolezza che sarà lei a tenerti testa. Cerca di scoprire i suoi hobby e invitala a farli con te. Sii schietto e diretto: la sincerità per lei è il miglior afrodisiaco. Vuole tutto e subito!



TORO - Gli uomini e le donne del Segno hanno dei tempi molto lenti, che vanno rispettati. Con loro è vietato aver fretta.

Se vuoi conquistare un uomo TORO - Armati di pazienza perché è un uomo che va cucinato a fuoco lento. Sii semplice e genuina. Metti in mostra le tue curve e stuzzica il suo appetito: è molto sensibile ai piaceri più carnali e, se lo appaghi sessualmente, non ti libererai più di lui.

Se vuoi conquistare una donna TORO -Devi farle capire che puoi essere un costante punto di riferimento per lei. Se hai una buona posizione sociale o un bel lavoro o un ricco conto in banca, parti sicuramente avvantaggiato. E’ molto passionale e vuole essere soddisfatta… in tutti i sensi!



GEMELLI - Sono imprevedibili. Hanno bisogno di giocare e di sentirsi eternamente giovani. Alla tua età invece non badano per nulla.

Se vuoi conquistare un uomo GEMELLI - Il principe della comunicazione non può stare con una donna troppo silenziosa. Scherza con lui, prendilo in giro sui suoi difetti, digli che non staresti mai con uno come lui: sarà tuo! Prova poi a sparire per qualche giorno, eviterai che lo faccia lui!

Se vuoi conquistare una donna GEMELLI - Devi prenderla per la testa ed essere disposto a passare intere serate di lunghe chiacchierate. Regalale un libro. Ama le sorprese, ma preferisce essere lei a farle. Non lo sa, ma ha bisogno di un uomo che le dia la stabilità che non trova in se stessa.



CANCRO - Anche di fronte ad una corte sfrenata, sono insicuri (specialmente le donne). Quindi con loro è bene essere diretti.

Se vuoi conquistare un uomo CANCRO - E’ un uomo contorto e non ferire la sua sensibilità è un’impresa ardua. Sii tenera, dolce e comprensiva. Le coccole e i baci per lui non sono mai troppi. Se si lamenta, è un buon segno. Fagli capire che con te può creare la famiglia del Mulino Bianco.

Se vuoi conquistare una donna CANCRO - Il segreto per farla cascare tra le tue braccia è farla sentire desiderata. Ha bisogno di essere rassicurata sulla sua bellezza e sulle performance sessuali. Tira fuori la sua femminilità! Dille che ami gli animali e proponile di adottare un cucciolo.



LEONE - Hanno il fuoco della passione che brucia dentro, ma non sono assolutamente disposti a rinunciare al loro egocentrismo.

Se vuoi conquistare un uomo LEONE - Nella fase di conquista devi metterlo su un piedistallo e organizzare la tua giornata in sua funzione. Ha bisogno di una donna appariscente da mostrare al suo fianco. Le gatte morte non fanno per lui. Se gli piaci, sarà lui a prendere l’iniziativa!

Se vuoi conquistare una donna LEONE - E’ una regina e in quanto tale ha bisogno di un re al suo fianco. Sii audace e dichiarale il tuo amore platealmente. Riempila di complimenti, ogni tanto ripetile che è la donna più bella del pianeta. Le piacciono i regali che brillano: sii generoso.



VERGINE - Spesso timidi, sia gli uomini che le donne del segno si distinguono per le doti intellettuali e per l’innata ironia.

Se vuoi conquistare un uomo VERGINE - Devi rendere gli appuntamenti con te una dolce abitudine: lui ama le abitudini! Una volta creata una certa intimità mentale, probabilmente dovrai fare tu il primo passo. Non proporgli di fare shopping e non rivelargli mai quanto spendi dall’estetista.

Se vuoi conquistare una donna VERGINE - Quando parla, prendi appunti. E’ importante ricordarsi ciò che dice, perché può capitare che di tanto in tanto lei ti interroghi per metterti alla prova. Sii brillante, ironico, acuto, curato, profumato, puntuale e ordinato. La cena devi pagarla tu!



BILANCIA - Le apparenze spesso ingannano, ma per loro restano il miglior bigliettino da visita anche nella scelta del partner.

Se vuoi conquistare un uomo BILANCIA - Armati di coraggio e fatti avanti. E’ quasi sempre un bell’uomo ed è circondato da tante donne tra cui non riesce a scegliere. Vincerà la più tenace o la più bella. Puoi corteggiarlo come preferisci, ma non dirgli subito che vuoi una relazione seria.

Se vuoi conquistare una donna BILANCIA - Ama essere corteggiata, ma rassegnati a non essere il solo a farlo. Vuole un uomo intelligente al suo fianco. E per lei intelligente significa anche essere in grado di scegliere un look adeguato per uscire insieme. Non indossare la tuta da ginnastica.



SCORPIONE - Sono partner estremamente gelosi. Esigono tantissimo ma, in cambio, sono disposti a donarsi con tutto il loro cuore.

Se vuoi conquistare un uomo SCORPIONE - Fagli credere di avere un segreto e farà di tutto per poterlo scoprire. E’ molto sensibile e capirà da solo di piacerti. Non lasciarti intimorire dai modi sgarbati: dietro la facciata da duro si nasconde un cuore molto tenero. Nel sesso vuole tutto!

Se vuoi conquistare una donna SCORPIONE - È una donna complicata ed esige che tu comprenda i suoi desideri, anche quando a parole ti chiede l’esatto contrario. Il suo mezzo di comunicazione preferito è il sesso. È priva di tabù. Non mentirle: se ti dovesse scoprire la vendetta sarebbe salata.



SAGITTARIO - Dietro una facciata tradizionale, si nascondono uomini e donne che amano la trasgressione. Vietatissime le lamentele.

Se vuoi conquistare un uomo SAGITTARIO - Mostrati energica, attiva ed entusiasta della vita! E’ un uomo vanitoso e adora sentirsi lusingato per le sue prestazioni fisiche e sessuali. Proponigli un viaggio o una passeggiata a cavallo. Se sei pigra, ti conviene rinunciare a lui in partenza.

Se vuoi conquistare una donna SAGITTARIO - Non riempirla di fiori ma di domande: sarà felice di risponderti e mostrarsi informata su qualsiasi argomento. Invitala al mare o a guardare le stelle, falle capire che anche tu cerchi un senso più profondo alla vita. Adora i souvenir: accontentala!



CAPRICORNO - Hanno la nomea di essere persone fredde e distaccate. In realtà aspettano semplicemente qualcuno che li surriscaldi.

Se vuoi conquistare un uomo CAPRICORNO - Non lasciarti ingannare dal suo essere solitario: gli piacciono le donne socievoli, estroverse e intraprendenti. Parlagli del tuo lavoro con esuberanza: lui vuole al suo fianco una donna ambiziosa. Rinuncia alle romanticherie e ai messaggi sdolcinati.

Se vuoi conquistare una donna CAPRICORNO - Devi essere intraprendente e, soprattutto all’inizio, non devi lasciarti scoraggiare dalla sua glacialità. Prova anche lei dei sentimenti, ma li tiene ben nascosti per sembrare più forte. Sii affettuoso e caloroso: piano piano anche lei si scioglierà.



ACQUARIO - Il problema non è conquistarli, ma trattenerli. Sia gli uomini che le donne non rinunciano facilmente alla libertà!

Se vuoi conquistare un uomo ACQUARIO - Gioca con la sua curiosità. Parlagli dei tuoi hobby e raccontagli le cose più bizzarre che hai fatto, anche a letto. Non dare nulla per scontato! E’ sensibile e ti ascolta, ma se percepirà un tuo eccessivo attaccamento, si dileguerà in un battibaleno.

Se vuoi conquistare una donna ACQUARIO - Le tecniche di seduzione con lei non funzionano. Se inizi la storia come amico rischi di restare intrappolato in quel ruolo per sempre. Stupiscila, scrivile o dedicale una canzone, dimostrale che sei unico. Evita la gelosia: detesta essere controllata.



PESCI - Il romanticismo con loro è d’obbligo. Credono agli incontri del destino, ma sono meno ingenui di quanto danno a vedere.

Se vuoi conquistare un uomo PESCI - Raccogli tutta la fantasia di cui sei capace e mettiti all’opera: è un uomo sfuggente e non è facile intrappolarlo! Cercalo spesso, sii maliziosa ma non essere troppo accondiscendente. Gli piace che sia tu a prendere il comando, anche sotto le lenzuola.

Se vuoi conquistare una donna PESCI - Lei crede ancora nel principe azzurro! Raccontale una favola, portala in un castello, regalale dei fiori colorati. Adora le candele profumate. Chiedile di prendersi cura di te, ma non illuderla: si dona col cuore ma è implacabile in caso di tradimento.