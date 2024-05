Riforma della Giustizia, ipotesi Alta Corte per giudicare i magistrati: accordo sulla separazione delle carriere

Tgcom24

Ok all'istituzione di due Csm ma resta il nodo dell'elezione dei togati Dal tavolo emerge la chiusura definitiva dell'accordo sulla separazione delle carriere dei magistrati (distinti tra giudicanti e requirenti e dunque con distinti concorsi di accesso) e l'istituzione di due Csm, ma sarebbe ancora in corso un dibattito sul metodo di elezione dei togati, per stabilire se sarà a sorteggio 'secco' o 'mediato'. In quest'ultimo caso, per la componente togata, i magistrati candidabili al Consiglio superiore della magistratura che saranno sorteggiati sarebbero poi sottoposti a successiva selezione. Si esclude invece l'ipotesi della nomina di metà dei componenti del Csm da parte del governo.

Dibattito aperto sulla presidenza dei due Csm Sempre secondo le valutazioni in campo, vi è l'aumento del numero dei membri laici dei Consigli, almeno un quarto nominati dal Parlamento. E resta ancora aperto il dibattito sulla presidenza dei due Csm: anche se è prevalente l'ipotesi che resti il presidente della Repubblica a presiederli, non si può ancora escludere l'eventualità che la scelta ricada sul primo presidente della Corte di Cassazione e sul procuratore generale presso la Corte, entrambi rispettivamente per i due distinti Consigli.

Si pensa all'istituzione di un'Alta Corte per giudicare tutti i magistrati In queste ore sta emergendo però con più insistenza l'ipotesi dell'istituzione di un'Alta Corte che possa giudicare tutti i magistrati. Questa proposta verrebbe ripresa dalla cosiddetta 'bozza Boato', che mise a punto l'allora deputato Marco Boato durante la Bicamerale per le riforme di Massimo D'Alema. Secondo la bozza, "la Corte di giustizia della magistratura" si sarebbe dovuta occupare dei "provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del Pubblico ministero". "La Corte - si leggeva ancora nella bozza - è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa". La "Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa".



Ipotesi di riformare l'articolo 112 della Costituzione Non si esclude che nei prossimi giorni un'ulteriore riflessione potrebbe essere dedicata all'esercizio dell'azione penale e alla sua discrezionalità. Il proposito potrebbe essere quello di riformare l'articolo 112 della Costituzione, in cui è attualmente prevista l'obbligatorietà dell'azione penale, introducendone invece la discrezionalità, la quale in questo senso attuerebbe pienamente il sistema accusatorio. E le priorità di questo esercizio potrebbero ad esempio essere stabilite per legge.

Anm chiede confronto con Nordio Sulla futura riforma della Giustizia è intervenuta l'Associazione nazionale dei magistrati per chiedere "un confronto con Nordio per un contributo tecnico al provvedimento, almeno prima che diventi legge". Un incontro dove l'Anm intende esprimere anche i suoi timori per "il totale stravolgimento dell'assetto costituzionale" perché "viste nell'insieme le riforme preoccupano".