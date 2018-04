Astrologia: il ruolo dei Quattro Elementi

Quando si parla di Stelle o di Oroscopo , spesso si sente dire che il proprio Segno Zodiacale appartiene a questo a quello dei Quattro Elementi: Aria, Acqua,Terra e Fuoco. Far parte di un determinato Elemento in effetti predispone a particolari caratteristiche: il fatto di conoscerle ci aiuta a comprendere meglio sia il nostro carattere che quello degli altri. Scopriamo quali sono i Quattro Elementi e in che modo avviene questa classificazione.

I dodici Segni Zodiacali possono essere classificati in base al loro Elemento e questa ripartizione viene chiamata triplicità. Ad ogni Elemento infatti appartengono tre Segni. I Quattro Elementi sono Fuoco, Terra, Aria e Acqua. La simbologia degli elementi viene utilizzata anche in altre discipline esoteriche e non soltanto in Astrologia.



FUOCO - Appartengono all’elemento Fuoco i Segni: Ariete, Leone e Sagittario.

Le caratteristiche del Fuoco sono il calore, la passione, l’entusiasmo, la forza di volontà, l’azione, l’intraprendenza, il desiderio di combattere e di vincere. Il Fuoco scalda tutto ciò che incontra, ma a volte consuma: ad esempio, brucia le tappe oppure stressa le situazioni a causa della scarsa pazienza.



TERRA - appartengono all’elemento Terra i Segni: Toro, Vergine e Capricorno.

Le caratteristiche della Terra sono la tenacia, la determinazione, la perseveranza, il senso pratico, l’affidabilità, l’abilità nella gestione del denaro (tutti i Segni di Terra sono molto attaccati al denaro e ai beni materiali), il controllo, la stabilità e la sicurezza. Non ci si aspettano colpi di testa da chi è influenzato da questo elemento.



ARIA - Appartengono all’elemento Aria i Segni: Gemelli, Bilancia e Acquario.

Le caratteristiche dell’Aria sono l’intelligenza, la logica, l’inventiva, la predisposizione alla comunicazione, la razionalità, il senso dell’umorismo, la curiosità, la leggerezza, la scarsa concretezza. L’Aria non conosce confini e, nel suo vagare, disperde parte di sé. I Segni d’Aria si riconoscono perché scappano da qualsiasi situazione li voglia intrappolare.



ACQUA - Appartengono all’elemento Acqua i Segni: Cancro, Scorpione e Pesci.

Le caratteristiche dell’Acqua sono la sensibilità, la dolcezza, il sentimentalismo, il romanticismo, la tendenza ad essere teneri e affettuosi, l’emotività. Sono proprio le emozioni la vera forza di questo elemento. L’Acqua scorre e si adatta al cammino che incontra, raggiungendo la sua mèta.



È interessante verificare se l’Ascendente oppure la Luna o gli altri Pianeti del Tema Natale appartengono allo stesso elemento del proprio Segno Zodiacale. Può infatti capitare che, nonostante il proprio Segno Zodiacale indichi un elemento, nel Tema Natale ci sia la prevalenza di un altro.