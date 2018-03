Astrologia: che cos’è il Tema Natale

Che cos’è il Tema Natale in Astrologia? - È lo studio della posizione dei Pianeti nel Cerchio dello Zodiaco al momento della nostra nascita, in un determinato giorno, a una certa ora e un particolare luogo. È come una fotografia dei Pianeti in quel momento esatto in cui si nasce. Quando siamo venuti al mondo, il Sole si trovava in un determinato grado di un certo Segno Zodiacale. Lo steso vale per la Luna, Mercurio, Venere, Marte e tutti gli altri Pianeti: ciascuno di loro occupava una certa posizione in un particolare Segno Zodiacale.



Per calcolare il punto esatto in cui si trovavano i Pianeti al momento della nascita vengono usate le Effemeridi: non sono altro che tabelle astrologiche che tracciano il movimento dei Pianeti nel Cerchio Zodiacale. Oggi esistono dei programmi informatici per disegnare il grafico con un semplice click, ma per l’interpretazione è meglio affidarsi alla sensibilità e alle competenze di un bravo astrologo.



Il Cerchio dello Zodiaco è suddiviso in 12 parti uguali, che sono i 12 Segni Zodiacali. Quando si va ad erigere un Tema Natale, il Cerchio Zodiacale viene suddiviso in ulteriori 12 parti, che sono le 12 Case Astrologiche, ovvero 12 settori della vita dell'uomo. Tutto questo genera un Tema Natale unico, che predisporrà la persona a possedere determinate caratteristiche e a incontrare sulla sua strada determinati eventi. È importante ricordare le parole di Sant'Agostino: “Astra inclinant non necessitant”: questo significa che le stelle predispongono, non obbligano. Essere predisposti a una certa direzione non significa che non se ne potrà prendere un’altra: ad esempio se abbiamo una predisposizione per la danza, piuttosto che per la scienza, farà sì che, per fare lo scienziato incontreremo più ostacoli e un cammino più difficile, o comunque non favorito dalle stelle. Ma ciò non esclude che possiamo diventare scienziati se lo vogliamo.



L'uomo è influenzato anche dall'ambiente, dalle impressioni, dalle situazioni familiari, genetiche, dalle letture che sceglie e da tutto ciò che lo circonda, per sua scelta o meno. Studiare il proprio Tema Natale serve proprio per conoscere i propri punti di forza e i propri punti deboli, serve per prendere consapevolezza di alcune parti di sé che talvolta si fa fatica a vedere o accettare.