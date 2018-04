Astrologia: la Luna nell'Oroscopo

La Luna è il satellite della Terra, ma negli studi astrologici ècomunque collocata tra i Pianeti che vengono analizzati nello studio dell’Oroscopo.

Sin dall’antichità alla Luna veniva riconosciuto un ruolo molto importante per la vita dell’uomo. La Luna influenza le maree, le fasi lunari sono sempre state osservate per i loro effetti sull’agricoltura e sono strettamente collegabili al ciclo femminile o alle gravidanze. Sono numerosi gli studi che dimostrano l’influenza della Luna sull’acqua e l’uomo è composto di questo elemento per più del suo 70%. .

In Astrologia la Luna rappresenta il femminile, dove per femminili si intendono tutte le qualità dell’individuo associate alla ricettività, alla sensibilità, all’emotività. La Luna infatti è simbolo di sensibilità, intuizione, emozione, maternità, fertilità e nutrimento; il Sole dà e la Luna riceve. L’analisi di questo corpo celeste nel nosttr Oroscopo aiuta a comprendere quali sono i nutrimenti di cui abbiamo bisogno, non solo per il nostro corpo ma anche per la nostra anima. Infine, la Luna è legata all’inconscio e al mondo interiore e, con le sue fasi, rappresenta l’alternarsi delle emozioni e degli stati d’animo che interessano tutti. .

In un Tema Natale femminile la Luna, in base al Segno e alla Casa in cui si trova e agli aspetti che forma con gli altri Pianeti, indica come la donna vive la sua femminilità e la maternità (o il rapporto con la figura materna). In un Tema Natale maschile, invece, indica indubbiamente il rapporto con la madre, ma anche il proprio ideale di donna e di compagna. .

In Astrologia ogni Pianeta esprime al meglio le sue energie in un certo Segno Zodiacale (ma possono essercene anche due) e si dice che questo sia il suo domicilio. Nel Segno opposto c’è l’esilio: qui è come se il Pianeta non riuscisse a esprimere le sue caratteristiche principali. C’è poi un Segno in cui le energie vengono manifestate al massimo: c’è l’esaltazione del Pianeta. Il Segno opposto c’è la caduta, in cui il Pianeta si manifesta nei suoi aspetti più negativi. .

Il domicilio della Luna è nel Segno del Cancro, che è infatti associato alle emozioni e all’idea di “madre”. Qui la Luna si sente nella sua dimora ed è per questo che si dice che la Luna governi il Segno del Cancro. .

La sua esaltazione è nel Segno del Toro, Segno in cui ne viene esaltata la natura fertile e prospera. La Luna nel Toro simboleggia una femminilità spiccata, un forte senso materno e protettivo. .

L’esilio della Luna è nel Segno del Capricorno, che è un Segno troppo freddo per esprimere al meglio il mondo di emozioni della Luna. .

La caduta è nel Segno dello Scorpione, dove le emozioni riescono difficilmente a trovare un loro equilibrio e si esprimono spesso in maniera negativa.