Oroscopo: farsi lasciare dal partner come Zodiaco comanda

ARIETE - Ci sono tante cose sulle quali un Ariete non transige e, se ti sei stancata del vostro rapporto, probabilmente lo sarà anche lui e non ci vorrà molto prima che ti lasci. In ogni caso puoi facilitare l’evento in vari modi: rifiuta ogni sua proposta e non prendere mai nessuna iniziativa, spegni ogni suo entusiasmo, mostra apatia verso i suoi hobby e verso i suoi amici, raccontagli una bugia e fai in modo che lo venga a scoprire (non potrebbe mai sopportare di avere una persona falsa al suo fianco).



TORO - Farsi lasciare da un Toro non è tanto difficile, ma le tempistiche con cui lo farà potrebbero essere più lunghe del previsto. Sarebbe molto più complicato se a lasciarlo fossi tu perché il Toro si opporrebbe con tutto se stesso e ti impedirebbe di farlo. Per farti lasciare, puoi iniziare col fargli promesse a breve termine da non mantenere, mostrarti assolutamente instabile e imprevedibile, fargli sorprese che stravolgono i suoi programmi e, naturalmente, dirgli che non hai voglia di fare sesso.



GEMELLI - Essere lasciati da un Gemelli è routine ordinaria, quindi non devi fare nulla di diverso da quello che hai sempre fatto. Ridi, scherza, mostrati felice di stare con lui, perdona i suoi errori, accetta le sue scuse, fai finta di credere alle sue bugie, sorprendilo con qualche piccolo regalo, cucinagli i suoi piatti preferiti, fagli scegliere i programmi da guardare alla tv, fagli capire che non troverà mai un’altra persona con cui avrà la stessa affinità fisica e mentale che ha con te : ti lascerà!



CANCRO - Tu potresti ingenuamente pensare che, facendoti lasciare da un Cancro, eviteresti i suoi pianti e la sua disperazione. E invece ti sbagli: in ogni caso il Cancro cercherà di farti sentire in colpa per aver ferito i suoi sentimenti e ti rinfaccerà ogni cosa che avete fatto o non fatto insieme. La fine di una storia per lui è un fallimento quindi è difficile che ti abbandoni. Una strategia vincente potrebbe essere litigare coi suoi tanto amati familiari, in modo che siano loro a suggerirgli di lasciarti.



LEONE - Anche se è sempre pronto a lottare in nome del suo amore, è abbastanza facile farsi lasciare da un Leone: puoi iniziare col riempire di complimenti di fronte a lui tante altre persone (in modo che lui senta messo in ombra), prova a mettere in luce i suoi difetti fisici, fagli fare una brutta figura di fronte ai suoi amici o ai suoi colleghi, non adularlo, non dirgli sempre di sì, rivela a qualcuno un suo segreto, non farlo sentire la persona più importante del mondo e lo avrai perso per sempre.



VERGINE - Se un nativo della Vergine ha scelto di stare con te, è perché ha ritenuto che il vostro rapporto abbia dei grossi vantaggi per lui. Per far sì che ti lasci è dunque necessario fargli capire che è molto più vantaggioso che vi separiate. Come puoi fare? Non rispettare le regole della casa da lui stabilite, paga in ritardo le bollette cointestate, fingi di avere dei debiti e chiedigli se ti può aiutare a pagarli. Dopo aver fatto rapidamente i suoi calcoli, ti proporrà una chiusura indolore e ti lascerà.



BILANCIA - Questa potrebbe essere l’impresa più difficile della tua vita ed è giusto che tu ne sia consapevole. Il Bilancia odia prendere decisioni, inclusa quella di lasciarti, e farà di tutto affinché sia tu a prenderti questa responsabilità. Per portarlo allo sfinimento però ci sono dei validi trucchetti: indossa abiti scoordinati, vecchi o sporchi e poco profumati; non curare il tuo aspetto fisico; posta su Facebook qualche sua foto in cui è - enuto male; piangi e lamentati per tutto. Dovresti farcela!



SCORPIONE - Lo Scorpione non è sicuramente famoso per avere un buon carattere, ma nella vita di coppia solitamente si impegna e si lega emotivamente al partner, creando spesso rapporti simbiotici. Nonostante le liti frequenti, se è innamorato di te, non ti lascia. Ma una soluzione efficace c’è ed è il tradimento. Il problema sarà che, dopo averlo tradito, ti sputerà addosso tutto il suo veleno e cercherà di rovinare tutte le tue future relazioni. Anche se ti lascia, non ti libererai mai del tutto di lui.



SAGITTARIO - Il Sagittario è un segno molto permaloso e, se vuoi che ti lasci, puoi sicuramente far leva su questo aspetto del suo carattere. Non sorridere e, se cerca di farti tornare il buonumore, fai finta di stare peggio di prima. Manda all’aria uno dei suoi viaggi e costringilo a stare in casa per un week-end. Non andare con lui a correre e non assecondare i suoi interessi sportivi. Non fargli domande e digli che sei atea. Una volta spento il suo entusiasmo, non esiterà a porre fine alla vostra relazione.



CAPRICORNO - Se stai con un Capricorno, puoi escludere da subito l’idea di comprendere i suoi sentimenti perché non li capirà mai nemmeno lui. Per farti lasciare, l’opzione di aprirgli il tuo cuore e chiedergli cosa prova per te può essere valida solo nei primi tempi. Se la vostra separazione non rientra nei suoi piani, potresti trovarti in seria difficoltà e non ti lascerebbe nemmeno se fosse costretto ad offrirti la cena tre volte di seguito. Non ti resta che imporgli di scegliere tra te e il suo lavoro!



ACQUARIO - Intanto complimenti: non è semplice legare stabilmente a sé un Acquario ed è proprio per questo che, dato che tende a non ufficializzare i suoi rapporti, il più delle volte sparisce senza una chiusura definitiva. Per farti lasciare sono necessari dei piccoli accorgimenti: chiamalo ripetutamente, soprattutto se non ti risponde; proponigli di fare qualcosa insieme in un giorno fisso della settimana; fai in modo che ti scopra mentre curiosi nel suo telefono o nel suo computer; chiedigli di sposarti.



PESCI - Per un Pesci è molto difficile lasciare il proprio partner e devi sapere che, costringendolo a farlo, lo farai soffrire. In coppia ha la fama di essere remissivo e di cedere facilmente ai voleri del partner. L’unico modo affinché sia lui a lasciarti è ferire irrevocabilmente la sua sensibilità, mostrare indifferenza per le sue lacrime e ingratitudine verso tutte le cose che quotidianamente fa per te. Se non te la senti di fare questo, rassegnati all’idea di trascorrere tutta la vita insieme.