Astrologia: il ruolo di Venere nell’Oroscopo

Venere è conosciuta come il Pianeta dell’Amore, ma non bisogna pensare che il suo significato si limiti a dire se si è più o meno fortunati in ambito sentimentale. Venere infatti rappresenta il modo in cui una persona manifesta il suo affetto e il suo amore per gli altri e per la vita. I valori di Venere emergono proprio nelle relazioni: il pianeta agisce sulla maggiore o minore affinità con una persona, ma non garantisce da sola la profondità o la stabilità di un rapporto.



Rappresenta anche il gusto per l’arte, per la musica, per la danza, per il bello e per l’armonia, in ogni sua forma. Le persone con una posizione di Venere importante nel proprio Tema Natale sono solitamente garbate, gentili e anche di bell’aspetto. Sin dall’antichità Venere era considerata, insieme a Giove, un Pianeta legato alla buona sorte (Giove veniva chiamato Fortuna Major e Venere Fortuna Minor).



In un Tema Natale femminile Venere, insieme alla Luna, rappresenta il modo in cui una donna vive la sua femminilità, di cui Venere rappresenta la parte più vanitosa e attenta alle apparenze. In un Tema Natale maschile indica invece il rapporto con il proprio ideale di amante, che non sempre corrisponde al proprio ideale di moglie e compagna di vita (soprattutto quando Venere è in aspetto disarmonico con la Luna).



Se si prende in considerazione la Venere di Botticelli, con tutte le sensazioni che trasmette, la sensualità delle forme e l’eleganza, si può dire che incarni tutte le caratteristiche del pianeta omonimo. Venere rappresenta anche i piaceri della vita e quindi la passione per la buona cucina, il buon vino e il buon sesso.



Il domicilio di Venere è nel Segno della Bilancia e del Toro. Se nella Bilancia si possono riscontrare l’estetica e la bellezza, nel Toro sono maggiormente palesi i piaceri più goderecci della vita.

La sua esaltazione è nel Segno dei Pesci, che esalta al massimo la natura generosa di Venere. I Pesci infatti hanno l’abitudine donarsi completamente alle persone che amano. L’autorevole astrologa Lisa Morpurgo attribuiva però l’esaltazione di Venere al Segno del Cancro.

L’esilio di Venere è nel Segno dell’Ariete e dello Scorpione. L’Ariete è troppo brusco e irruente per accogliere la bella Venere. Lo Scorpione è troppo intenso e tenebroso per esprimere le sue energie.

La caduta infine è nel Segno della Vergine, che ha una natura troppo calcolatrice e dona per ricevere qualcosa in cambio. Secondo la Morpurgo la caduta è in Capricorno.