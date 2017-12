Nozze: metti un tocco natalizio al tuo giorno del sì

Se avete deciso di dire sì nei giorni delle feste natalizie dovreste aver già definito tutto: gli ultimi ritocchi all'abito insieme alla sarta, le ultime telefonate in più ai gestori della location e al catering, un ulteriore confronto con il vostro fioraio di fiducia e ancora un'altra seduta al centro benessere. Sappiate però che siete ancora in tempo per aggiungere qualche piccolo dettaglio, un tocco last minute per stupire i vostri ospiti. Rigorosamente a tema Natale.

Tra le idee più in voga c'è sicuramente la wedding bag: una borsa personalizzata, con le iniziali della coppia e il tema del matrimonio, che contiene gli oggetti che possono servire agli invitati. Potrete mettere all'interno della bag i pennarelli per il guestbook, delle Polaroid usa e getta, piccoli decori per l'albero di natale, delle ballerine formato pocket che sicuramente non dispiaceranno alle amiche che vorranno ballare fino a tardi! E la wedding bag può ciudersi, ad esempio, con un nastrino rosso, colore delle Feste per eccellenza.



Un altro dettaglio last minute può essere quello di fare aggiungere alla selezione di confetti qualche pacchetto di frutta secca o qualche tradizionale pasticcino natalizio, come torroncini, cioccolatini con la stagnola rossa, paste di mandorla e biscotti di zenzero che renderanno l'atmosfera ancora più familiare.



Chi si sposa in questo periodo spesso decide di lasciare ad amici e parenti dei piccoli cadeaux natalizi. La scelta è molto ampia e si gioca soprattutto con colori tipici come il rosso, il bianco, l'oro, l'argento e il blu: su questi potrete declinare sfiziose candele profumate, piccoli saponi fatti a mano, angioletti in ceramica, mini presepi, carillon e altri decori. Sarà un gesto molto apprezzato e gli ospiti andranno via con un sorriso in più.



In un angolo, appartato ma ben visibile della sala, fate appendere un ramo di vischio: qualcuno tra i vostri ospiti potrebbe decidere di approfittarne per un bacio beneaugurale e, chissà, portatore di nuove unioni.



Le lucine che brilleranno tra le foglie dell'albero di Natale, l'atmosfera calda e accogliente, il buon cibo e il buon vino, i colori tenui dell'inverno e uno scoppiettante caminetto faranno tutto il resto rendendo il giorno del sì unico e indimenticabile.