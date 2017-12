Il matrimonio eco-chic: uno stile originale e molto trendy

Lo stile eco-chic è il più in voga del momento: lo scelgono gli sposi che vogliono dare un 'impronta sostenibil e al loro evento. In effetti è uno stile facile che in più ha il vantaggio di dare una mano alla natura , ad esempio preferendo materiali riciclati o biodegradabili , cibi a chilometri zero, gadget equo solidali. Per ottenere il migliore risultato, occorre che questi elementi siano declinati i n tutte le fasi dell'evento, dalla location alle bomboniere, dal menu all 'abito da spos'a

Tutto comincia dalle partecipazioni che dovranno essere rigorosamente realizzate in carta riciclata e consegnate a mano oppure, per chi lo gradisce, possono essere in forma digitale e spedite per email, magari con un mini video originale.



Importantissima è la scelta della location. La natura è il tema principale, quindi il contesto più adatto è la cascina o l'agriturismo che, oltre a consentirvi una vera e propria full immersion negli spazi verdi, consente più agevolmente di creare un menù che rispetti la stagionalità dei cibi, privilegiando il più possibile i prodotti locali.



Le decorazioni della chiesa e del ricevimento saranno semplici ed essenziali. Attingeranno dai fiori di stagione e dai fiori di campo con composizioni minimal dai toni tenui, alternate magari con elementi in stoffa, juta o seta. Un'altra idea molto green è quella di far realizzare composizioni floreali in carta riciclata che daranno un tocco originale all'intero evento.



Il bouquet è uno degli elementi più importanti per il look della sposa. Le nuove tendenze eco-chic propongono un mazzolino veggie, ovvero con verdura di stagione: potrete sbizzarrivi con composizioni alternate di fiori freschi e fragole, o melograno, o ancora agrumi o carciofi. Fate però attenzione al peso che rischia di diventare importante.



Anche le bomboniere possono essere eco sostenibili: si possono confezionare con prodotti commestibili come ad esempio vasetti di miele o marmellata, piccoli saponi fatti a mano, confezioni di frutta secca, semi per coltivare ortaggi e fiori, oppure delle mini cake che riproducono la vostra torta nuziale. Le piantine in vaso possono anche trasformarsi nel leit motiv della cerimonia: si possono usare per decorare la navata della chiesa, la location, e, in versione small, comporre deliziosi centrotavola. Alla fine della cerimonia potrete regalarle agli invitati, oppure potrete anche affittarle per la giornata e riportarle al vivaio alla fine del ricevimento.



C’è un’unica accortezza da tenere ben a mente: Il matrimonio green, per quanto informale e agreste, resta pur sempre un momento di una certa formalità, senza trasformarsi in un pic nic tra amici: tutti i momenti e i particolari della cerimonia e della festa devono rispondere a ben precisi standard di comfort e anche di ricercatezza. Tutto deve essere curatissimo, per immergere gli sposi e gli ospiti in un'atmosfera romantica e delicata, davvero indimenticabile!