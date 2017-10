Velo nuziale: meglio a cattedrale o fingertips?

Velo da sposa: scopri tutti i modelli Istockphoto 1 di 11 Istockphoto 2 di 11 Istockphoto 3 di 11 Istockphoto 4 di 11 Istockphoto 5 di 11 Istockphoto 6 di 11 Istockphoto 7 di 11 Istockphoto 8 di 11 Istockphoto 9 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La storia del velo nuziale, infatti, affonda le sue radici nel lontano passato e ha sempre racchiuso in se una particolare simbologia: era espressione della purezza della sposa e aveva anche la funzione di proteggere la nuova unione dalle forze maligne. Questo accadeva soprattutto nel Medioevo quando lo si adornava di fili d’oro e perle, e molto spesso copriva il volto della sposa, per ricordare al futuro marito che si deve andare oltre la bellezza fisica.



Il significato del velo è poi mutato nel corso del tempo ed in epoca più moderna è stato uno degli elementi che caratterizzavano la classe sociale della sposa: le donne d’alto rango potevano scegliere veli più sontuosi, mentre le meno abbienti si dovevano accontentare di tessuti meno pregiati e dal taglio più corto. Oggi, invece, gli aspetti culturali della tradizione del velo nuziale hanno lasciato spazio alla moda e il velo è esclusivamente un accessorio, anche se imprescindibile. Nell’immensa giungla di modelli, tessuti e stili sui quali può spaziare la nostra scelta, occorre un po’ di attenzione per non inciampare in combinazioni completamente sbagliate.



Tra le forme più tradizionali e romantiche troviamo il velo a Madonna. Spesso bordato in pizzo, è appoggiato sul capo ed è l’ideale su abiti dal taglio liscio e lineare, ma anche sugli abiti più preziosi.



Quello a Cattedrale è il sogno di tutte le bambine: è il più lungo in assoluto, forma lo strascico e mette in risalto abiti vaporosi e importanti. Il velo a Cappella è, per così dire, il suo fratello minore perché è più piccolo, ma arriva comunque fino a terra. Può essere portato anche con un vestito con strascico, ma questo deve essere più corto del velo per risultare elegante ed armonico.



Il velo Fingertips è molto versatile: lungo fino alle dita della sposa e appoggiato sulle spalle, si può indossare sia con abiti smanicati che con le maniche lunghe, con modelli a sirena o con abiti dal taglio princess. Le più romantiche e misteriose lo preferiscono con la variante del doppio strato che richiama l’antica tradizione dello sposo che scopre il volto della sposa sull’altare. Questo modello è da preferire lineare e semplice soprattutto su abiti molto decorati.



A contrasto con le antiche usanze è il Velo a Triangolo che è invece perfetto per una sposa anni ’60: si appunta con un pettinino che può avere diversi decori ed è costituito da più strati che gli conferiscono molto volume.



Sull’ondata vintage invece troviamo la veletta e il Fascinator. La prima può essere appuntata sulla sommità della testa o lateralmente e la lunghezza può variare dalla fronte al mento. Il secondo è un prezioso fermaglio arricchito da piume, nastri o perline, che deve essere posizionato nella parte bassa della nuca, in genere nel punto in cui parte l’acconciatura.



Da non dimenticare l’affascinante Cap Veil o velo anni ’20 che ricorda la cloche dei primi anni del ‘900 che ha caratterizzato lo stile Charleston: è spesso decorato con pizzo, nastri o perle ed è l’ideale per le spose con una forte personalità che intendono stupire con combinazioni a tema o con elaborati effetti contrasto.



Nella scelta del velo giusto si deve tener conto non soltanto del modello dell’abito, ma anche e soprattutto della forma del vostro viso. Bastano soltanto piccoli accorgimenti che serviranno a dare armonia alla vostra figura ed essere perfette nel vostro giorno più bello.



Chi ha il volto ovale può optare per un velo a più strati oppure per l’affascinante Cap Veil, mentre chi ha il viso allungato può appuntare il velo nella parte inferiore della testa. La forma a cuore permette di scegliere un velo a doppio strato in cui quello superiore non dovrà andare oltre la lunghezza del mento. Il velo di chi ha il viso rotondo dovrà cadere da entrambi i lati, come il velo a Madonna, per assottigliare i tratti. Per una forma più quadrata l’ideale è il Fingertips che ammorbidisce e allunga il viso.