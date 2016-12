Look da ufficio: gli abiti sofisticati per l’Autunno-Inverno 2016

L’abito, in versione sofisticata ed elegante, è un’ottima soluzione per il look da ufficio. È comodo, formale e perfetto per la donna in carriera. L’importante è scegliere la linea giusta, evitando scollature profonde, lunghezze mini e fantasie troppo appariscenti da gran sera. Dal modello longuette in velluto a quello a stampa in seta: ecco le nostre 10 proposte da copiare subito ... at work!