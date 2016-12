Emblema di eleganza, e non per questo privo di accenti di sensualità, è l’abito di Valentino in tinta bordeaux: silhouette retrò, linea a vita alta e romantiche maniche a sbuffo. Ci riporta indietro nel tempo, invece, il modello retrò dell’abito firmato Saint Laurent in verde smeraldo, tinta che fa contrasto con il più moderno fiocco nero in paillettes.



Stesso sapore impera sul cappotto di Etro dal taglio sartoriale mentre più cangiante è il blazer di Tom Ford che esplode in un’incandescente tonalità di fucsia. Il velluto, poi, si fa froissé sui pantaloni di Dries Van Noten a gamba larga. Mentre si avvolge in vorticose ruches e in sontuosi drappeggi sulla gonna di Givenchy per poi aprirsi in un sensuale e profondo spacco.



Tanto desiderio di velvet anche sulle scarpe: Miu Miu ne riveste le pumps con tacco flat e maxi fibbia impreziosita da cristalli lucenti, Stella McCartney i tronchetti neri con tacco a cubo e motivo tigrato, Dolce&Gabbana lo sceglie per le sue Mary Jane ispirate al mondo della fiabe.



E come resistere al fascino opulento della stoffa dell’aristocrazia sulle borse. Dalla clutch di Bottega Veneta con intrecciato iconico in tinta rosa alla pochette di Jimmy Choo impreziosita da pietre, perle e perline fino ad arrivare alla tracolla di Charlotte Olympia carica di ironia con l’iconico gattino della maison: non c’è che l’imbarazzo della scelta!



