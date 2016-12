Tendenze autunno: dieci giacche da acquistare a settembre

Dalla cappa allo spolverino dal taglio maschile passando per il bomber e per la giacca in velluto. In termine di soprabiti , sono tantissime le tendenze per l’ autunno 2016 . Scoprite quali acquistare per ripararvi dai primi freddi settembrini. Abbiamo selezionato le dieci giacche più trendy di stagione da copiare subito.

1) Giacca con frange - Contemporanea e boho-chic come il modello di Saint Lauren in suede marrone impreziosito da lunghe frange che creano movimento.



2) Bomber - Preppy-chic. È molto creativo il modello blu, leggermente oversize, di Marc Jacobs che si veste di allegria e ironia con applicazioni pop ispirate al cinema americano.



3) Smanicato - Lungo dal ginocchio in giù. Un esempio? Il gilet doppiopetto firmato Marni in una sensuale nuance di rosa.



4) Giacca di jeans - Un grande classico. Meglio ancora se rivisitato. Puntate sul modello di Miu Miu definito da carrè vellutato, maxi tasche applicate e dettagli Western.



5) Blazer in velluto - Glamour e al contempo chic, il velluto è il materiale più hot del 2016. E Tom Ford lo tinge di fucsia sulla sua giacca lunga dalla linea scivolata e morbida.



6) Cappa - Preziosa e sensuale come quella firmata da Valentino in feltro di lana nera con colletto avorio removibile: design minimal, linea fluida e chiusura con gancetti sul fronte che crea una sensuale fessura a goccia sul décolleté.



7) Biker - Un passe-partout che dà carattere a qualsiasi outfit. A noi piace molto il modello beige di Acne Studios: zip metalliche, cintura rimovibile e grinta da rider.



8) Spolverino - Essenziale, pulito e molto chic. Vi suggeriamo il modello in pelle scamosciata di Weekend Max Mara con tagli orizzontali e tasche applicate.



9) Soprabito androgino - Maschile è trendy. Il consiglio? Sceglietelo colorato per dare una nota femminile. Vi suggeriamo il modello di Zara in tinta azzurro carta da zucchero.



10) Cappotto morbido - Un po’ bohémien, un po’ bon ton. Puntate sul modello in camoscio di Mango con spacchi sui lati, impunture e chiusura con bottone. È una valida alternativa al più tradizionale trench.



