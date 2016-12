Un trench per ogni tempo

A proposito di questo colore, ricordate che sarà la 'passione’ dell’anno: mai fuori luogo, mai fuori moda. Osate acquistando anche trench più fantasiosi, ad esempio quelli che uniscono colori diversi ad immagini di animali o forme geometriche. Ovviamente fra le fantasie più creative e intramontabili troviamo l’accattivante leopardato. Ormai è immancabile quasi quanto il nero. Da un po’ di anni non facciamo altro che vederlo ovunque, anche nei capi intimi. In merito al perché faccio appello alla vostra immaginazione e tengo a freno la mia. La fantasia leopardata dovete pensarla come ad un vero e proprio must della moda. Confesso che anch’io alla fine ho ceduto al suo fascino tutto animalesco; ho acquistato un paio di scarpe molto semplici: un po’ di 'leopardo’ sparso ovunque, ma soprattutto collocato nei punti più visibili come il cinturino e la punta, insomma una scarpetta discreta si è fatta largo nella mia scarpiera. Per quanto mi riguarda, però, un trench leopardato richiederebbe un coraggio che al momento, grazie ai neuroni del buon gusto, non ho ancora trovato. Ooppure, più semplicemente, il mio insensato coraggio si è nascosto proprio bene. Un quesito simpatico ma psicologicamente e sociologicamente troppo articolato per questo pezzo modaiolo.



“La moda è femmina, dunque capricciosa”. (K.J. Weber)

I modelli consigliati sono quelli alla Audrey Hepburn, quindi molto avvitati e semplici e il classico doppio-petto. Entrambi, anche se in maniera diversa, mettono in luce la figura e la linea femminile. Inoltre in giro troverete trench di ultima tendenza (che di ultimo hanno ben poco, visto che sono un riadattamento dei cappottini anni ’60 e ’70), come quelli larghi, stretti al seno e poi giù più morbidi, poi quelli a sacco e a pipistrello cioè con le maniche molto larghe (e spaziosi sotto le ascelle), corona il tutto il trench senza maniche. Quest’ultimo presenta delle fessure laterali, più o meno vicino ai fianchi e proprio da queste fessurine le vostre mani prenderanno vita. Non vi sarà difficile capire che non li amo particolarmente, mi ricordano delle camicie di forza o delle bambole mutilate. Visioni troppo 'tragiche' per avere un posto nel mio guardaroba. Senza considerare che non mi sembrano per niente comodi e non incarnano il trench per eccellenza, cioè quello dell'indimenticabile attrice.



Ma i gusti generali sono gusti personali, proprio per questo si possono stravolgere se vi guardate allo specchio; scegliete, quindi, un trench che vi faccia sentire come una diva del cinema a spasso per la città.