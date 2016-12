Ruches: il dettaglio romantico che fa la differenza

Abiti: Esplode di femminilità l’abito in seta rosa dalla linea A-line di Oscar de la Renta, con cascate di ruches e applicazioni a doppia balza ton sur ton, a tratti plissettate. Da combinare con un paio di pumps a stiletto e una clutch rigida in tinta metallica. L’opulenza, invece, impera sul tubino a stampa lettering black & white di Lanvin, tempestato su un lato da ruches generose e inserti in tulle. Completate il look con décolleté a punta e borsa a mano nella tinta del nero.



Gonne: È l’emblema del romanticismo la gonna midi di Marni su cui il fasto e il volume delle ampie ruches incontrano fiori tropicali stampati in tinta tenue su una base verde petrolio. Abbinatela a top cropped e a un paio di sneakers per un look da giorno casual-chic. Giambattista Valli invece punta al rosa cipria in tinta unita per la sua gonna dalla silhouette A-line incorniciata da increspature delicate e romantiche. Da indossare con una blusa a fantasia e accessori nude.



Top: Volant a profusione tempestano il top cropped di Vika Gazinskaya che sembra avvolgere il décolleté in un enorme fiore voluminoso. Perfetto su un paio di pantaloni in pelle slim fit a vita alta e sandali con tacco a stiletto, per un risultato dal sapore rock-chic. Se puntate a un look da lady like invece vi suggeriamo la camicia di Vivetta con classico colletto della maison oppure la linea pulita della blusa di Jil Sander da sfoggiare con jeans o pantaloni dal taglio maschile.



Scarpe: Per dare una nota romantica e, al contempo, all’avanguardia a una mise semplice e tinta unita, lasciatevi sedurre dagli stivali di J.W.Anderson con cut out sulla punta e un morbido manto di ruches che salgono a spirale dalla caviglia al ginocchio. Se puntate a una scarpa flat, vi suggeriamo il design essenziale dei sandali infradito in suede blu navy di Dries Van Noten con increspature fucsia. Perfetti sotto un fresco abito a stampa floreale.



