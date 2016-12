Borse: piccole ed eleganti, sono le clutch per la primavera

07:00 - Il termine clutch deriva dal verbo inglese “to clutch” che letteralmente significa “stringere”. Sono infatti definite clutch quei modelli di borse, tendenzialmente di piccole misure, che si portano a mano e hanno una struttura piuttosto rigida e definita.

Durante le sfilate Primavera-Estate 2014 le varianti proposte sono state piuttosto variegate, da Dior con forma allungata in pelle candida bianca o con motivo pitonato, a N°21 che predilige forme minimal ispirate a una vera e propria busta per documenti. Non sono mancate forme dalla maggior capienza, come quelle in diverse tonalità e in pelle di struzzo di Ports 1961, oppure in pelliccia di Fendi.



Sempre la Maison romana propone anche una versione a busta in pelle verde oliva, seguito a ruota da Alexander Wang. Silver lucidissimo impreziosito da borchie rotonde per Jil Sander che predilige la chiusura a zip, opzione similare per Miu Miu che però gioca con l’iconografia della biker jacket e la trasforma in accessorio. Definita da mini perline che compongono figurine pop, il modello di Emilio Pucci, rigida con piastrina che illustra il segno zodiacale di Charlotte Olympia.

