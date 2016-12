Stivali per la primavera 2016: altissimi oppure bassi, ecco la selezione

Nonostante l'inverno stia lentamente lasciando posto alla primavera, gli stivali continuano a essere le calzature più pratiche e alla moda di sempre. Abbiamo selezionato i modelli must have per il 2016 .

Dall'abito corto in stile heritage al paio di jeans con una semplice camicia: un paio di stivali può davvero svoltare il look, basta scegliere il modello giusto.



Alti o bassi, le tendenze per la nuova stagione sono molte, ecco le più nuove da tenere d'occhio.



Stringati: sono tra le ultime novità di settore, tendenzialmente alti, presentano stringhe sottili e si portano legati fin sotto il ginocchio.



In vernice: dall'inverno alla primavera la vernice non sembra perdere colpi, rimane infatti un grande classico da sfruttare.



Bianchi: tra i modelli più audaci può vivacizzare il vostro stile se ben abbinato. Che ne dite di un total look in nero con degli stivaletti bianchi?



Stampa pitone: altra tendenza che non sembra voler cessare. Il consiglio è quello di puntare su una silhouette anni 70, tacco medio e largo, punta tonda.



Frange: stile gipsy per ogni occasione. Le varianti sono varie, li troverete alti, bassi con più o meno frange, a voi la scelta.



