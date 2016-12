It-bag di primavera: eccentriche, preziose e originali

Eccentriche e molto preziose le it bag della primavera sono un'esplosione di decorazioni preziose ed eccentriche che si scontrano con lo stile minimal. Colori vivaci, pietre luminose, design floreali, pon pon boho chic, frange dal sapore etnico si mixano, si intrecciano e si sovrappongono su borse e borsette creando un caos chiaramente ricercato. Date una nota di colore al vostro guardaroba della bella stagione e lasciatevi tentare dalle borse preziose (embellished bag) per spezzare la monotonia dei look tinta unita.

Bauletto By The Way mini in pelle, Fendi

Pop glam è il fascino della borsa di Gucci ricca di perline dalle nuance vivaci che disegnano uccelli, fulmini, fiori e fragole. Lussuosi sono i dettagli di pitone fissati da fiori e borchiette sul bauletto in pelle di Fendi nella nuance rosa.



Romantica è la fiaba raccontata da Alexander McQueen sulla clutch in satin tempestata di pietre colorate e cristalli luminosi che dipingono farfalle leggiadre e stupendi intarsi floreali. Creativa è la decorazione ideata da Edie Parker che si ispira alla dea del mare Yemania per dar vita alla box clutch Jean Panel Luau dalla forma squadrata su cui spuntano ballerine di hula a rilievo.



Più sobria è la shopper da giorno di Valentino che si veste di stampe alce combinate a borchiette, piramidali e bombate, in pasta di pietre preziose. Accattivante è il modello capiente di Marc Jacobs: la pelle stampata effetto serpente si impreziosisce di spille metalliche stampate.



È boho chic il sapore del secchiello con frange di Chloè illuminato da borchiette dorate. L’ironia, invece, impera sulla Falabella Shaggy Deer di Stella McCartney arricchita di charm vivaci e colorati che avvolgono le lunghe frange in suede nero. Mentre l’iconografia religiosa approda sul secchiello in velluto nero di Dolce & Gabbana tempestato di medagliette votive argentate e dorate, di punte di rosso rubino e cristalli lucenti.



