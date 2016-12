Le migliori borse per la Primavera Estate 2016

Borsa a tracolla: per la bella stagione le versioni più interessanti sono quelle piccole. Per i colori osate e acquistatene almeno due modelli: uno in tinte sobrie e un altro su tonalità più vivaci.



Borsa a secchiello: una tendenza questa che persiste da varie stagioni. I modelli di questo tipo sono perfetti per le più disparate occasioni, di media grandezza, infatti, contengono il necessario e hanno una forma interessante.



Borsa simpatica: sono quei modelli che riprendono la silhouette di oggetti o di animali. Puntate su questa scelta solo se vi piace essere spiritose anche nel look.



Borsa a fiori: altro macro trend che non accenna a sparire, la stampa floreale è disponibile in molte versioni, scegliete la vostra.



Borsa metal: effetto metal in oro, argento e anche bronzo. Oppure in colori sobri, come il rosa e il celeste, ma con una marcia in più grazie alla sfumatura metallica.



Borse pochette: sono piccole, anzi piccolissime. Nella pochette ci sta solo il necessario ma ogni donna dovrebbe averne una e sfoggiarla nelle serate più importanti.



Zaino: imperdibile anche per questa stagione, lo zaino è pratico e sportivo. Un'idea per sdrammatizzarlo? Quella di abbinarlo a un cappotto o a un capospalla elegante e minimal.



