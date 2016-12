Wild e chic: le frange fluttuano su abiti e accessori

Lunghe e sottili su abiti in stile Charleston, in versione cowboy su giacche in suede , eccentriche e colorate su pumps a punta. Le frange tornano ancora una volta a dominare la scena, ma per questa primavera si impongono più vivaci e fluttuanti che mai. Ecco i must have cui non potrete rinunciare nella bella stagione.

Abiti: L’ispirazione allo stile Charleston impera sull’abito di Tom Ford in un’abbagliante tinta bianca illuminata da scintillanti frange costantemente in movimento. Molto sexy, grazie al profondo cut out che svela la schiena, il mini-dress materializza il trait d’union tra spirito boho e trend contemporaneo. Più rigogliose ma meno eccentriche sono le frange che impreziosiscono i polsini dell’abito di Valentino, su cui trionfa l’ispirazione tribale dei ricami che attenuano l’effetto vedo-non-vedo.



Giacche: Decisamente wild sono quelle sulla giacca in suede firmata Saint Laurent. Che vanta una stampa leopardata nella tinta del nero e del rosso: il giusto mix tra stile western e grintoso. Più elegante, invece, è il coprispalla in pelle di Lanvin, che mescola l’ispirazione Old West a un’eleganza metropolitana: la linea dritta e minimal senza colletto è definita dalle frangiatura sul bordo che ne accentua il sapore country-chic.



Gonne: Dal pop al Charleston, in casa Christopher Kane si mescolano gli stili: la gonna a tubino, su cui regna un inserto laterale in pizzo multicolor che si estende in dinamiche frange fucsia, crea un’inaspettata asimmetria e conquista la scena. Non meno vivace è la gonna in tweed multicolor di Tory Burch che movimenta la linea minimal con un alto orlo sfrangiato.



Accessori: Un'allure etnica avvolge le espadrillas di Chloé in soffice suede con bordo sfrangiato. Mentre esplodono di colori i sandali di Christian Louboutin che accosta tinte intense e ricopre il tacco di lunghe frange in nappa. Vivaci e fluttuanti proprio come quelle sulla borsa di Proenza Schouler nella nuance del verde smeraldo.



Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it