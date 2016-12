Borse a bauletto: in pelle, di colori e misure diverse

07:00 - La tendenza era tornata a far parlare di sé qualche anno fa, quando Louis Vuitton aveva rilanciato uno dei modelli più rappresentativi della Maison, il bauletto. Oggi torniamo a scovarli per la strada, nei negozi e anche in passerella. Ecco i modelli must have da non lasciarsi sfuggire.

Missoni punta su una dimensione medio formato, le nuance scelte sono vivaci rendendo i modelli perfetti per illuminare un look autunnale come per vivacizzare gli ultimi scorci estivi. Anche Agnes B. gioca con i colori, mentre Tod’s predilige tonalità neutre e metalizzate, caratteristiche di versione più ridotte e accompagnate da pratica tracolla.



Per chi fosse alla ricerca di colorazioni decise, ci sono le opzioni in rosso vivo di Givenchy e blu celeste –con motivo intarsiato tradizionale- di Bottega Veneta, in suede di Miu Miu. Neutrali le varianti di Mulberry, in bianco sporco, e marrone scuro per Balenciaga –impreziosita da borchie dorate-; rosa molto pallido per Saint Laurent.



