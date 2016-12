"It bags": conceditele anche come investimento

Non c'è da stupirsi del fatto che il valore delle azioni o dell'oro sia mutevole e non sempre vantaggioso. Per non parlare del fatto che il loro accantonamento e la successiva rivendita difficilmente arriva alla soglia di anni.



Ben diverso invece il discorso per la borsa più famosa del mondo: a quanto pare una Birkin, così come una Kelly, aumenta vede il suo valore di mercato continuamente in crescita. Questo non vale solo per l'aumento dei prezzi di acquisto in boutique, che come sappiamo tutti vengono incrementati periodicamente, ma anche per l'usato. Sì: le borse di Hermés hanno un grande mercato dell'usato, dove vengono rivendute anche per 5 volte il loro prezzo di acquisto.



Il perché è semplice: la domanda per queste borse è altissima e la disponibilità scarsissima. Prodotto a mano su ordinazione da artigiani espertissimi, può volerci anche più di un anno per avere la borsa desiderata. Senza considerare il fatto che una borsa acquistata in negozio avrà diritto alla sistemazione a vita. E' molto facile dunque tramandarla e farla diventare un oggetto di famiglia, così come un anello, un diamante o una mobile antico.



Alcune borse di Hermés, così come di Chanel, non più prodotte, possono valere una vera e propria fortuna, tanto da essere battute all'asta per centinaia di migliaia di euro. Dunque, se state pensando di fare un investimento, dovreste decisamente prendere in considerazione questi due brand.



