Gonne a ruota: le tendenze della Primavera/Estate 2016

Pattern vivaci: Desiderio di colori? Puntate alle nuance intense della gonna di Isa Arpfen declinata nelle sfumature del fucsia, del rosso e del nero a contrasto. Se avete voglia di Sicilia, puntate alla stampa maiolica dipinta sulla gonna alla caviglia di Dolce & Gabbana, da abbinare a top en pendant e a un paio di sandali con tacco a stiletto.



Stampe floreali: Romantiche e dal sapore bon ton. Come la gonna in teffeta di RedValentino, tempestata di ciliegie e di margherite bianche su uno sfondo rosa quartz. Indossatela con un top cropped bianco e un paio di sneakers per un outfit fresco da giorno. I fiori, azzurri e in formato maxi questa volta, sbocciano anche sulla skirt gialla di Marc by Marc Jacobs da sfoggiare con una blusa bianca in cotone, un paio di slippers e una tracolla.



Effetto see-through: Ricche di tulle, pizzi e veli, lasciano poco spazio all'immaginazione. La gonna verde militare di Simone Rocha, ad esempio, è avvolta in una nuvola di tulle vaporoso e di trasparenze molto seducenti. Indossatela con una t-shirt nera, una tracolla borchiata e un paio di tronchetti. È molto sexy anche la versione lunga in pizzo e satin di Alice + Olivia con la linea avvitata, da esaltare con un top cropped ton sur ton.



Jacquard: Preziose e femminili, le gonne a ruota in tessuto jacquard sanno essere molto ammalianti. Lasciatevi sedurre dalla stampa animalier della gonna di By Malene Birger nelle tinte del beige e del nero a contrasto. E osate con un total look en pendant. Per un risultato più sobrio e meno wild, puntate al motivo geometrico della gonna di Tory Burch da abbinare a un top in seta e a un paio di tronchetti.





Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it