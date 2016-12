Dress code da ufficio: i capi must have per il rientro

A settembre si torna sui banchi di scuole e alle scrivanie. Ecco come non farsi cogliere impreparati e sfoggiare un look d’impatto anche al lavoro scegliendo i capi e gli accessori giusti per valorizzare silhouette e abbronzatura rispettando il dress code . Dal completo sartoriale maschile ai jeans , ecco i nostri suggerimenti per non sbagliare e creare il giusto look da ufficio .

Completo maschile: il tailleur con pantaloni e giacca, serio e deciso, è un abbinamento che non delude mai. Se colorito e silhouette ve lo permettono puntate su un completo dalle tinte pastello o molto chiare, altrimenti optate per tinte neutre. Completano il tutto dei sandali con tacco o, in alternativa, delle sneakers in pelle bianche.



Coordinato: pantaloni e camicia ma anche gonna e maglia, i coordinati sono sempre un esempio di eleganza e semplicità, ideali per vestire il vostro rientro in ufficio. Se vi piacciono le stampe scegliete capi dal disegno geometrico ed evitate i fiori, se invece siete amanti del minimal, la soluzione è puntare su un classico grigio.



Jeans: una scelta decisamente più informale ma non per questo meno studiata! Quest'autunno i jeans si abbinano a gilet dal taglio sartoriale e a giacche corte femminili. Se non siete altissime, ricordatevi di slanciare la figura calzando un paio di sandali dal sapore estivo oppure degli stivaletti.



Gonna: altro cult per il dress code da ufficio. Il consiglio è quello di puntare prevalentemente su gonne dalla silhouette a longuette, un modello che evidenzia i fianchi e slancia la figura rendendo il look sofisticato ma mai sopra le righe. Se il vostro ambiente lavorativo è creativo potreste però permettervi anche modelli più corti e abbinarli a una giacca o a una camicia in jeans.



