I nuovi modelli di jeans per il 2016

Il jeans è di per sé un capo irrinunciabile, dall'inverno fino all' estate , ci accompagna nelle occasioni più disparate. Ogni stagione e ogni nuovo anno, tuttavia, ci sono delle novità , i modelli cambiano, si evolvono o ritornano. Scoprite quelli must have per il 2016 .

Boyfriend: vestono leggermente ampi, si portano con una cintura in vita e sono di gran moda da un paio di anni. Li ritroviamo anche per questa stagione. Un esempio? I Boyfriend jeans di J Brand.



Scuri: una variante ai classici pantaloni neri? Il denim scuro. Snelliscono e donano alla silhouette un tocco ricercato. Provate con il modello leggermente scampanato di Citiziens of Humanity.



Ricamati: dettagli patchwork, ricami e personalizzazioni varie decorano i nuovi jeans per il 2016. Le varianti sono molte, Marc by Marc Jacobs propone un modello a vita alta con pezze colorate.



Vita bassa: accanto al punto vita altissimo, torna a spopolare quello molto basso. Un consiglio, sfruttateli d'estate e sceglieteli in tinte chiare, come quelli di Rag & Bone.



Gamba larga: la vita è alta, spesso hanno tasche decorative frontali e terminano appena sopra la caviglia o addirittura sotto le scarpe (proprio come nei primi anni 2000, o negli anni Settanta). Il modello? Quello corto di Mih Jeans.



Gamba dritta: i più semplici di tutti, si caratterizzano da una silhouette minimale. Portateli sia con che senza risvolto a seconda delle calzature abbinate. Un buon esempio quello proposto da Balenciaga.



