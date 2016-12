Le stampe imperano sulle borse della primavera

Floreali: In primavera i fiori sbocciano anche sulle borse. E danno al look un sapore fresco e romantico. Valentino sceglie bouquet di ibisco multicolor per la sua iconica Lock con borchie e catena dorata. Mentre fioriscono gerani sulla mini-bag a portafogli di Gucci dallo sfondo color ciliegia, da portare a mano o a spalla, su ogni outfit. Per un party, invece, puntate sulla clutch di Alexander McQueen, con stampa floreale su fondo nero. I cristalli bianchi che tempestano la chiusura metallica a forma di teschio, vi faranno brillare.



Animalier: Esotica e, al contempo, grintosa. La fantasia animalier dona alla borsa un tocco unconventional, a tratti provocatorio. Come lo zebrato black & white che trionfa sulla Classic Monogramm di Saint Laurent o il maculato scelto da Charlotte Olympia per la Pandora Travel rigida con manico in pelle. È più frizzante, invece, la Peekaboo di Fendi che mixa tonalità a contrasto: l'ideale per rallegrare con carattere i vostri look casual da giorno.



Geometriche: Raffinate e originali, le borse a stampa geometrica sono il trait d’union tra eleganza e originalità. Un esempio? La clutch Knot in pelle di Bottega Veneta: l’accostamento bicromatico rosso-crema e l’intrecciato declinato in versione exotic, daranno un tocco di classe alla vostra mise da sera. Se invece preferite qualcosa di più giocoso, vi suggeriamo la mini-bag di Saint Laurent con stelle rosse su fondo chiaro, che danno una nota pop al modello da sfoggiare a un party.



Eccentriche: Divertenti, fantasiose e molto particolari, le borse con stampe originali sdrammatizzano finanche il total-black. Come la Clutch First Class di Charlotte Olympia ispirata alle avventure di Martin & Osa Johnson. A noi piace molto anche la golosissima Clutch KitKat in pelle rossa di Anya Hindmarch. Per uno styling da vera city girl.



Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it