Look: la magia del total black

Sarà anche primavera, sarà che tutto rifiorisce e la voglia di scoprirsi aumenta, ma c' è una voce nella vostra testa che dice “go black or go home”? Si chiama ossessione , per il nero appunto. Anche voi non fate altro che guardare le vetrine e pensare “che bei colori per questa primavera, certo se questo abito ci fosse in nero lo comprerei”? Anche io. Onestamente trovo che il nero sia sempre perfetto , adatto a tutte le occasioni, non puoi sbagliare. Il rischio però è quello di sembrare sempre uguali. Allora come si fa ad ovviare a questo rischio sempre dietro l'angolo?

Cercare di diversificare i pezzi del vostro look è il primo importante passo. Per il giorno sono sempre perfetti dei jeans neri, magari spalmati effetto pelle, con le zip al posto delle tasche, una t-shirt nera e un chiodo di pelle abbinato a dei biker e unghie rosso passione.



Per un'occasione più importante, sempre di giorno, ispiratevi a colei che non sbaglia mai un look: Olivia Palermo. Il nero è uno dei suoi colori preferiti e abbina un abito romantico ad una giacca peplum, decolletes nere e ottiene la perfezione.



Se siete più sportive ma non volete scadere nello scontato, i leggings di pelle con le impunture effetto “matelassè” sono ormai trend da qualche stagione. Abbinateli ad una canotta oversize e magari un gilet, stivaletti e Borsalino completeranno l'outfit per un risultato super sexy senza scoprire nulla!



Anche la nostra Monica Bellucci sembra far parte del club delle amanti del nero: spesso nelle sue apparizioni sceglie il colore dei colori, che poi, diciamola tutta, sfina anche. Per una serata elegante ma non troppo pretenziosa Monica ha scelto un pantalone nero classico con un sottogiacca e un blazer strutturato. Un tocco di grinta al tutto con una pochette animalier e un tacco mozzafiato e non potete sbagliare!



Poi c'è Belen, che in quanto a sensualità ha solo da insegnarci: tutto quello che indossa sembra prendere vita e urlare “hey guardami!”. Lei sceglie un tubino in pelle super aderente a mettere in risalto le forme abbinato ad una scarpa spuntata. Con un abito così, non c'è molto da aggiungere, al massimo una pochette gioiello.



