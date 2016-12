Stivaletti + Mini dress - Un'ensemble all'insegna del contrasto? Divertitevi mixando romanticismo e sapore urban! Scegliete un abito in pizzo come quello avorio di Saint Laurent dalla linea minimal e abbinatelo ai tronchetti in pelle nera di Balenciaga con borchiette luccicanti che impreziosiscono il tacco. Il risultato? Un outfit dall'allure rock-chic.



Stivaletti + Shorts - Trait d'union tra stile casual ed eleganza sofisticata. Gli stivaletti in suede beige di Gianvito Rossi dalla silhouette arrotondata sono perfetti in abbinamento a un paio di pantaloncini in denim o neri a vita alta come quelli della linea Etoile di Isabel Marant. Sfoggiateli con un top bianco dal taglio corto come il modello firmato Splendid e completate con il sapore vintage del cappello in rafia di Thom Browne: un boater in rafia a tesa rigida decorato da un nastro dalle sfumature pastello che lascia scoperta la testa.



Stivaletti + Jumpsuit - Sapore bohémien e ispirazione wild. Al pagliaccetto in seta a fantasia multicolor dalla linea pulita con bretelline, abbinate un paio di tronchetti in suede. Un esempio? La tutina a stampa floreale di Saloni avvolta in nuvole di volant con gli stivaletti in suede di Chloé in una nuance tenue di cammello con lunghe frange.



Stivaletti + Abito lungo - Allure vintage e hippie-chic. Scegliete un abito lungo a stampa floreale come il modello sensuale e raffinato firmato Erdem con silhouette avvitata che scivola fino al pavimento. E smorzatene la femminilità con il tocco deciso degli anfibi stringati di Givenchy in pelle nera con suola bassa.



