Come abbinare gli shorts in estate

Corti, cortissimi. Tinta unita o fantasia. In pizzo o in denim . Gli shorts sono uno dei capi più trendy dell’ estate 2016 , perfetti sia per il daywear che per gli eventi serali. Dunque, dimenticate di indossarli soltanto in spiaggia, preparatevi a scoprire le gambe. E lasciatevi ispirare dai tre look che abbiamo scelto per voi: trendy, casual, chic.

Urban: Shorts a vita alta con top crop e camicia check. Puntate ai pantaloncini in denim blu chiaro firmati Alexander Wang con orli sfrangiati. Abbinateli al top dal taglio corto da annodare in vita firmato Splendid e alla camicia a quadri bianchi e neri di Current/Elliot, dal sapore androgino. Completate il look con una nota di ironia: le slip-on in pelle nera di Anya Hindmarch su cui spunta la stampa di due occhietti curiosi.



Chic: con un’ensemble en pendant. Come il coordinato firmato For Restless Sleepers: shorts e blusa in cotone e seta con pattern di ispirazione Seventies in tinta verde petrolio e bianco. Illuminate il tutto con la lucentezza delle sfumature dorate dei sandali flat di Miu Miu che si avvolgono alla caviglia con laccetti sottili ton sur ton. Il risultato sarà un outfit elegante, da sfoggiare sia di giorno che di sera.



Trendy: Shorts in pizzo e t-shirt a stampa. Per un outfit cool, scegliete i pantaloncini bianchi di Tory Burch, molto romantici e sofisticati. E combinateli con la t-shirt stampata di Dolce & Gabbana in lode all’Italia. Ai piedi sfoggiate i sandali in pelle bianca di Ancient Greek Sandals: la linea pulita e il design raffinato completeranno il vostro look con il fascino mitologico dell’antica Grecia.



