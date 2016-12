Moda estate: il lato sexy del crop top

L’ estate e le temperature in ascesa invogliano a spogliarsi e a prediligere capi leggeri. Il top corto , all’inglese crop top , è un valido alleato per le giornate più calde di stagione. I modi per indossarli sono tanti, così come i modelli in commercio. Ecco i nostri consigli per abbinarlo al meglio e non sbagliare.

Versione chic: da scegliere per un matrimonio, una cerimonia in generale o semplicemente per un’occasione particolare, il crop top da cerimonia si abbina a gonne o pantaloni a vita molto alta, presenta decorazioni minuziose o stampe ricercate e diventa l’alternativa alla solita camicia.



Versione sportiva: in cotone elasticizzato, è un top particolarmente corto e aderente, lo si sfoggia sia per la palestra che per una passeggiata con gli amici, pensato per le amanti dello stile sportivo e dei look comodi.



Versione anni Novanta: molti di voi ricorderanno come la tendenza crop top si era trasformata in una vera e propria mania durante gli anni Novanta, bene, proprio quel tipo di stile particolare è tornato di moda per l’estate 2016. Via libera dunque a pantaloni ampi, jeans strappati e sneakers ai piedi. Il top corto rivive un momento d’oro.



Versione con spalle scoperte: se l’addome scoperto non vi dovesse bastare, per voi c’è anche l’opzione con spalle nude. Sensuale senza esagerare, il consiglio è di scegliere questa versione sexy di top solo ad abbronzatura ben avviata e soprattutto se il fisico lo permette.



