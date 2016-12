Gli abiti lunghi sono particolarmente indicati per il periodo estivo, leggeri e fluttuanti ti aiutano a creare look eleganti e ricercati in poche semplici mosse. Con stampe floreali oppure monocolori, casual o eleganti, le vostre sere d’estate avranno tutta un’altra musica con il giusto abito lungo sino ai piedi. Imparate a scegliere quello che più fa per voi seguendo i nostri consigli.

Abiti lunghi e floreali: cosa c’è di più estivo di un abito lungo con stampa floreale? Sceglietelo nei colori chiari e vivaci tipici dell'estate e sbizzarritevi con la forma. Sconsigliatissime le nuances tendenti al nero!



Abiti lunghi e bianchi: dimenticatevi il connubio matrimonio e abito bianco e lasciatevi andare a questa tonalità così chiara e prettamente estiva. Da indossare però quando la pelle sarà abbronzata al punto giusto.



Abiti lunghi monocolore: l’alternativa alle stampe sono i modelli monocolore, ne trovate di tutte le tipologie e silhouette. Acquistatene almeno un paio e portateli con voi in vacanza, occuperanno poco spazio e avrete il vostro look pronto in un solo gesto.



Abiti in cotone leggero: non solo ruches e ricami meticolosi, la vera libertà e virtù dell’estate è anche quella di potersi permettere capi traspiranti, leggeri e molto comodi. Sono un esempio gli abiti lunghi in cotone, da scegliere per il giorno e per la sera.



Il consiglio in più? Abbinate agli abiti lunghi sempre e solo scarpe basse o al massimo con qualche centimetro di altezza, non appesantiranno troppo la vostra mise e vi faranno sentire sofisticate e selvagge al tempo stesso.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it