Pelle abbronzata e protetta: punta su una dieta a colori

Per proteggere la pelle dal sole contrastando i radicali liberi spesso vengono utilizzati integratori a base di vitamina PP e carotenoidi, come licopene e zeaxantina, in combinazione con le vitamine E e C. Attenzione, però: assunte in dosi eccessive, le vitamine sintetiche possono avere effetti negativi. Inoltre, i prodotti in commercio possono presentare ingredienti in grado di reagire negativamente a intolleranze e patologie del fegato, per questo è sempre bene chiedere il parere del medico di fiducia. Ecco invece come aiutare naturalmente l'abbronzatura .

PRINCIPI ATTIVI – Gli integratori alimentari in grado di favorire un'abbronzatura sana e uniforme possono contenere selenio, olio di borragine e betacarotene. Ricco di proprietà antiossidanti, quest'ultimo contrasta l'azione dei radicali liberi e nell'organismo si trasforma in vitamina A, fondamentale per la salute della pelle e degli occhi. Oltre a prevenire i disturbi a livello respiratorio, il betacarotene può costituire un aiuto per chi ha la pelle chiara e tendente a scottarsi.



DIETA COLORATA – Puoi trovare il betacarotene in tutti i cibi di colore rosso, giallo, arancione e viola. I vegetali tipici del periodo estivo e primaverile, come albicocche, fragole, pesche, pomodori, melone, carote sono ricchi di vitamina A, presente anche negli ortaggi a foglia verde, quali spinaci e lattuga.



ACIDO LIPOICO – Importante per prevenire e combattere i danni dei radicali liberi, l'acido lipoico è presente in alcune verdure, fra cui spinaci, broccoli e patate. Inoltre, può essere assunto sotto forma di integratore. Il licopene, di cui è ricco il pomodoro, contribuisce a stimolare la rigenerazione del collagene e mantiene elastica la pelle.



MERENDA GUSTOSA – Via libera a centrifugati e frullati a base di pesche, carote, fragole, papaia, kiwi, ribes, frutti di bosco, uva nera, mirtilli e mango, ricco di vitamina A. Se a merenda hai voglia di un dessert fresco e leggero aggiungi la frutta tagliata a pezzi a uno yogurt bianco o a yogurt greco. La frutta è ottima per combattere la fame durante il giorno e idratare l'organismo quando prendi il sole.



PIENO DI VITAMINE – Secondo le stime cuocendo le verdure si perde il 20% di vitamina A. Sfrutta la bella stagione per un tuffo nel benessere: grazie al crudismo disintossichi l'organismo, ti alleggerisci e assumi il massimo delle vitamine. Peperoni tagliati sottili, cipolla, cipollotti, lattuga e mandorle sbriciolate o pezzi di avocado costituiranno una ricetta semplice e sfiziosa per una ricca insalata fantasia. In alternativa, gazpacho e vellutate di zucchine e curcuma, da gustare fredde. L'abbronzatura inizia a tavola.