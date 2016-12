Mango e burro di mango, per pelle e capelli più sani

07:00 - Il mango è un frutto particolare e a non tutti piace, ma è entrato ormai tra i top ten di quelli che vengono scelti nelle diete alimentari. Molte le sue qualità e non solo per il nostro organismo, ma anche per la nostra pelle. Mangiare un mango intero al giorno permetterebbe al corpo di assumere il quantitativo necessario giornaliero di vitamina A, che tra l’altro è fondamentale nel trattamento dell’acne e dei suoi fastidiosi inestetismi estetici.



Più conosciuto in cosmesi è il burro di mango, che si estrae dai semi del frutto dell’albero tramite processo di spremitura e pressione a freddo. Il burro di mango può essere definito un “non-grasso”, in quanto penetra velocemente nella pelle e offre una importante protezione contro i raggi UV. Si presenta nell’aspetto di burro morbido e oltre i 35 gradi diviene oleoso.



Il burro di mango è particolarmente indicato per le pelli sensibili in quanto le sue proprietà emollienti hanno effetto calmante e rilassante sulla pelle, lasciando quest’ultima setosa, e ne mantenendone l’idratazione. È lenitivo, ripristina sia la composizione lipidica che l’idratazione della pelle, dopo l’esposizione aggressive al sole. Altra sua enorme qualità è che previene l’invecchiamento cutaneo, svolgendo azione rigenerante e antiossidante. Inoltre, le sue proprietà cosmetiche, non si limitano alla sola pelle, ma anche al benessere dei capelli.



L’acido isostearico contenuto nel burro di mango è un’importante sostanza per la cura dei capelli danneggiati e crespi, dona lucentezza alla chioma e previene le doppie punte. Il burro di mango si può trovare nelle erboristerie specializzate, nella vendita di materie prime cosmetiche. Il burro di mango può essere associato al burro di cacao per un ottimo e idrante stick labbra, oppure come ingrediente per creme autoprodotte.