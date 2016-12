Tendenza bordeaux: i capi e gli accessori per l’Autunno-Inverno 2016

Intenso e ricco di sfumature, è il colore del vino più corposo e dell’uva matura, una variante di rosso così profonda da essere irresistibile. Noto anche come burgundy, il bordeaux esplode in tutta la sua sontuosità su capi e accessori dell’ Autunno-Inverno 2016 che assumono un sapore di vinaccia, un profumo di garofano, un retrogusto di mistero. Lasciati catturare dal suo potere seduttivo, e osalo in total look o in combinazione alle tinte cammello, nero e blu notte. Abbiamo selezionato per te i must have di stagione da non lasciarsi scappare.

Fendi dipinge di bordeaux il cappotto shearling, morbido e caldo, che avvolge la silhouette e la cinge con una cintura nera a contrasto. Più scura è la nuance scelta da Marc Jacobs sul bomber in lana dall’attitude urban-cool: linea oversize e spillette applicate danno al capo un tocco in stile ’college’.



Corposa è la sfumatura dell’abito firmato Giambattista Valli che si avvolge in tulli, ruches, vorticosi volant e in sete leggere. Più essenziale ma ugualmente profondo è il top di Oscar de la Renta che per la sua linea minimal è un passe-partout di raffinata eleganza: morbido, avvolgente e versatile.



Sontuosa è la blusa di Valentino che combina bordeaux e velluto in una contemporanea rilettura del look pigiama. Blasonato è il pullover di Dries Van Noten con uno stemma ricamato che riprende la tonalità di beige del colletto.



Altrettanto profondo e corposo, il burgundy esplode su borse e scarpe: dalle sneakers di Kenzo in velluto con platform ai sandali in suede con shearling di Miu Miu, passando per le iconiche it-bag come la Classic City in pelle di Balenciaga, la Falabella di Stella McCartney in versione petite, la clutch Kate Monogramme in pelle di Saint Laurent.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it