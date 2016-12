È un'esplosione di passione l'abito in seta di Gucci dalla silhouette morbida ripercorsa da ruches plissettate e increspate. È prezioso il tubino in pizzo di Dolce&Gabbana con orli smerlati. Eccentrico è invece il monospalla lungo in seta di Rosie Assoulin: l'intensità della tinta e le maniche removibili avvolte in balze voluminose danno all'abito un sapore extravagant.



Puntano al rosso fiesta anche Victoria Beckahm che illumina il suo abito in crêpe a clessidra, Jil Sander che lo sceglie per il soprabito in pelle lungo al ginocchio. Ed Etro, per il top dalla linea fluida e ampia dal gusto raffinato.



A tingersi di rosso sono anche gli accessori. Come la Le Dix New Cartable di Balenciaga con chiusura dorata e argentata a contrasto, la Ginny in pelle di Salvatore Ferragamo compatta come una clutch. E, l'astuccio in vernice di Miu Miu, in versione ultra golssy.



Ampia è la scelta anche per le scarpe: si spazia dalle espadrillas firmate Aquazzura con laccetti ton sur ton alle pumps a punta di Gianvito Rossi che in questa nuance così accesa appaiono ancora più femminili.



