Ricamato, stampato e tempestato di applicazioni. Oppure lucidissimo in seta e in colori metal. Il bomber si conferma ufficialmente tra i must have dell’ Autunno/Inverno 2016 . La giacca trapuntata con chiusura zip, polsini e collo in maglia - un tempo giubbotto dei piloti d’Oltreoceano - si rivisita rispetto al passato e si impone sulle passerelle della stagione fredda in versione eccentrica, couture. E, soprattutto, in combinazioni stravaganti. Oltre ai classici blue jeans, le tendenze della prossima season lo vogliono abbinato a gonne plissé , abiti lunghi in chiffon, mini-dress da sera, pantaloni check a vita alta e cropped pants. Per un irriverente gioco di contrasti. Ecco i modelli più belli su cui puntare!

Marc Jacobs con la sua creatività dà al modello tradizionale una nota di allegra ironia: la silhouette si fa leggermente oversize e la nuance blu scura viene smorzata dal sapore pop delle applicazioni ispirate al cinema americano.



Più sofisticato è il modello di Valentino realizzato in satin tie-dye e impreziosito da delicate farfalle multicolor in mussola di cotone ricamata. Le maniche sono raglan e i profili si tingono di una brillante tinta nude.



Da Dolce & Gabbana ci si sbizzarrisce con la stampa a quadri: black&white e in formato maxi. La linea e il taglio corto scavano negli archivi degli anni 80. Mentre Gucci si diverte con i contrasti e dona una nota importante di femminilità al suo modello in pelle dall’appeal grintoso: borchie dorate si alternano a perle con il logo della doppia G, si innervano ruches all'altezza delle spalle, la texture è lucida e risalta sulla fodera rosa cipria.



Luccica come l’oro invece il bomber trapuntato di Maison Margiela con collo alto e orli a costine in color block. E poi, Saint Laurent, sceglie il velluto burgundy punteggiato da borchiette argentate sul retro a forma di note musicali; See by Chloè propone una versione imbottita con sheraling; Givenchy dà carattere metropolitano al suo modello ricamato all over con un motivo ramage in filati lamè e paillettes multicolor.



