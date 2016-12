Gonne plissé: i modelli da sfoggiare questo autunno

Romantiche e leziose ma anche irriverenti e rock'n'roll. Le gonne plissé sono un must have di stagione da acquistare subito. Ecco i modelli da copiare per l' autunno 2016 .

Sofisticate e delicate pieghe all over rendono contemporanea la gonna midi firmata Giamba a stampa floreale con occhielli metallici che decorano la fascia in grosgrain in stile tipicamente rock'n'roll. Irriverente è il modello di Christopher Kane tagliato al polpaccio e arricchito da brillanti borchiette metalliche.



Romanticismo a profusione, al contrario, sulla skirt di Gucci con il motivo a cuori e fil coupé bronzati su texture nera. Si ispira invece al Giappone Valentino che sulla sua gonna dipinge, effetto acquerello, un uccellino tra i rami di bambù.



Il sapore bon ton viene riletto in chiave rock da Marc Jacobs che propone una gonna in eco pelle nera stretta in vita e svasata verso l'orlo, definita da piacevoli plissettature che donano un inconfondibile nota femminile.



Pop è lo stile che trionfa sulla gonna a pieghe di Kenzo con macchie di colore beige, nere e bianche che ricreano la stampa cactus di stagione. Maxi è la linea del modello firmato Maison Martin Margiela.



