Le gonne plissé spopolano sulle passerelle della Primavera-Estate 2014

In grado di donare movimento anche al look più statico, le gonne plissé sono uno dei must have più contesi della Primavera-Estate 2014. Le abbiamo viste sfilare a New York dal duo creativo Proenza Schouler, lunghe –quasi- alla caviglia con punte argentate, da Dior, sensuali e raffinate, con silhouette corte e svolazzanti.

Anche Ports 1961 le sceglie in morbida seta bianca, mentre Christopher Kane, designer inglese tra i più gettonati, ne propone un modello in satin bi-color bianco e nero. Jil Sander Navy trasmette vitalità con la longuette a pieghe colorate, da portare a vita alta, Marc Jacobs sceglie il blu intenso e lo impreziosisce di micro stampa floreale, romantica e morbidissima, c’è poi la versione di Sonia Rykiel fino al ginocchio, rosa antico con decoro in nero, oppure Erdem che punta sul contrasto del bianco profilato nero. Per slanciare la figura, invece, c'è la mini skirt, nero casto per Alexander McQueen, da sfruttare anche d’inverno con calze colorate o total black.



