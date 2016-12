Come indossare il pullover in autunno: tre look

Morbido, caldo e dal sapore casual. Il pullover è uno dei must have dell'autunno inverno da sfoggiare in versione easy chic. Scoprite come idossarlo nella mezza stagione grazie ai tre look che abbiamo scelto per voi.

Pullover + Gonna Plissé - Il binomio pullover e gonna plissettata è il fil rouge tra street style, sapore bon ton e spirito rock. Per dare personalità al vostro outfit da giorno, dunque, abbinate un maglione rosso come quello in jacquard di Gucci - con stampa diamante e doppia G - a una skirt longuette a pieghe in tinta silver come quella di Zara. Completate con i tronchetti in pelle nera di Acne Studios e con la Falabella nera di Stella McCartney impreziosita da catene argentate.



Pullover + Pantaloni dritti - Per dare un twist easy a un look formale - magari da ufficio - scegliete un maglione oversize da sfoggiare su un paio di pantaloni dal taglio sartoriale. Un esempio? Il pullover in cashmere nero di Tomas Maier con deciso scollo a V è perfetto sui pantaloni grigi a sigaretta in tela lattè di lana stretch firmati Prada. Aggiungete un tocco irriverente con le slippers in velluto nero di Nicholas Kirkwood, un po' di colore con la borsa gialla firmata Gucci. E infine non dimenticate il dettaglio in più: la collana in formato maxi di Max Mara tempestata di pietre luminose.



Pullover Dress + Boots - Per andare oltre il solito abito, vi suggeriamo il maxi pull della linea TommyXGigi (disegnata dalla top model Gigi Hadid per Tommy Hilfiger) da indossare come vestito in combo con i boots neri Babies di Saint Laurent. Completate con un paio di calzini neri a vista dalla linea essenziale come quelli firmati Wolford e con la borsa 3Jours di Fendi dalla linea strutturata e geometrica.



