Borse per l'autunno: i modelli da non lasciarsi sfuggire

L'estate volge lentamente a termine ed è il momento di far un veloce cambio dell'armadio. Gli accessori sono la prima cosa da sostituire, al posto dei sandali tornano gli stivali e al posto di borse in paglia e colorate, modelli più classici e di materiali resistenti.

Il bauletto, in grande rispolvero, è la scelta giusta anche per i look da giorno

Bianco e nero per un look semplice ed efficace, con borsa in abbinato

Le borse a tracolla: sono l'acquisto che meglio si addice a chi necessita di avere sempre la situazione sotto controllo.

Pratiche ed estremamente di tendenza, ne esistono vari modelli sul mercato: da quella bicolore di Alexander Wang alla variante rivisitata con logo di Gucci.

Il bauletto: in grande rispolvero, si rivela la scelta giusta anche per i look da giorno. Sceglietelo piuttosto capiente e in una nuance di cui siete certi non vi stancherete facilmente.

Le doctor bag: altro classico rivisitato. Spesso sono caratterizzati da una comoda tracolla rimovibile. Chic e sbarazzine quanto basta, sentitivi libere di osarle anche molto colorate. Miu Miu punta su una tonalità di rosso a metà tra il pastello e il vivace, Mulberry propone un ibrido che si può portare anche come zaino.

Borse morbide e capienti: dedicate a chi non riesce a rinunciare ai grandi spazi. Si portano a spalla e sono tendenzialmente in pelle o materiali soffici. Tra i nuovi modelli trovate la versione in suede di Loewe oppure quella tradizionale di Bottega Veneta.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it